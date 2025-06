TRAGEDIJA KOD LOZNICE: Muškarac se bacio pod voz - užasna scena

Na pruzi Ruma-Šabac-Loznica-Mali Zvornik, kod Loznice, juče nešto posle 14.30 časova dogodila se tragedija u kojoj je nastradao još uvek nepoznati muškarac, saznaju "Novosti".

Prema našim, pouzdanim informacijama, o kojima je svedočio mašinovođa, odmah posle događa, "pre dolazak voza, iz žbuna je, na prugu izleteo nepoznati čovek. Tragedija se dogodilo prilikom izlaska iz grada Loznice. U toku je uviđaj i, pored ostalog, treba da se identifikuje nastradali, koji je, po svoj prilici, odlučioi na taj način da oduzme sebi život.

Scena je, za one koji su bili u vozi i videli to, od osoblja do putnika, bila i užasna, i morbidna i bolna...

Autor: Dalibor Stankov