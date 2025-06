Nakon stravičnog ubistva Zvonka Banjeglava (66) dugogodišnjeg direktora lokalne zadruge ,,Agrolik" i, kako meštani kažu, čoveka velikog srca, meštani Bačkog Gračca kod Odžaka u potpunom su šoku! O osumnjičenom za monstruozno ubistvo, Željuku T. (62), koji je izvršio samoubistvo na groblju posle zločina, nemaju lepe reči.

Podsetimo, horor se dogodio na njivi na kojoj je Banjeglav zalivao useve, a sve je, kako meštani navode, posledica višegodišnje mržnje, zavisti i neostvarenih ambicija Željka T.

Prema rečima meštana ovog sela, ubica je pre 10,15 godina ubio oca i majku. Prema nihovim rečima, za ubistvo majke je odgovarao, dok za ubistvo oca nije. Iz zatvora je izašao pre sedam godina, da bi sinoć počinio novi zločin.

Više javno tužilaštvo u Somboru potvrdilo je za Kurir da je Željko T. (62) osuđivan za krivično delo nasilje u porodici sa smrtnom posledicom. On je, kako su nam iz tužilaštva potvrdili, tokom porodične svađe lišio života svoju majku, zbog čega je i osuđen na zatvorsku kaznu, koju je u međuvremenu i izdržao.

Međutim, komšije navode da je Željko T., navodno, pre majke ubio i svog oca, ali je majka želela da prikrije zločin i govorila je "kako se njen suprug udavio jabukom".

- Po selu se priča da je Željko tukao oca, a njegova sirota majka želela je da prikrije to i da zaštiti sina. Kada je njen muž umro, rekla je kako se on udavio jabukom, a svi smo ubeđeni da ga je sin ubio. Nesrećna žena je sve vreme tvrdila da je smrt njenog muža splet nesrećnih okolnosti, a na kraju je i sama stradala os sinovljeve ruke - kaže jedan meštanin i dodaje da je Željko T. majku nakon rasprave gurnuo niz stepenice, posle čega je bila hospitalizovana, ali je, nažalost, podlegla povredama.

- Željko nije odgovara za navodno ubistvo oca, mi svi mislimo da je majka odbranila njega i zahvaljujući njoj nije ležao u zatvoru, ali vidite, on je samo nekoliko meseci nakon toga, majku, nakon kraće rasprave, gurnuo niz stepenice, a ona je u bolnici dan kasnije preminula. Tada je bio uhapšen i osuđen, ali meni se čini da je kratko bio u zatvoru - priča nam meštanka.

Željko T. je, porema rečima žitelja sela kod Odžaka, završio Poljoprivredni fakultet, a kako komšije navode, reč je o imućnom čoveku. Prema njihovim rečima, Željko ima zasade lešnika, traktore, poljoprivredne mašine, a upravo su mu ogromno imanje ostavili roditelji.

Komšije navode da ništa u skorijoj prošlosti nije ukazivalo da će Željko svirepo ubiti Zvonka.

- Pre dva dana sam ga videla kako šeta unučiće, delovao je kao da se promenio. On je, inače, osobenjak, sa nama nije razgovarao nikada, on i njegova žena oboje su fakultetski obrazovani, ali ona je prijatna, uvek se javljala, dok on i ne baš - priča nam meštanka.

Oni koji poznaju prilike u selu, kažu da su ubeđeni da se ubistvo dogodilo zbog sukoba između ubijneog i osumnjičenog koji se dogodio pre više od 20 godina.

- Još od 2004. godine Željko nije mogao oprostiti što je Zvonko postao direktor Zadruge. I Željko je tada konkurisao, ali izabran je ovaj drugi. Bio je bolestan od ljubomore i očigledno je čekao sve ovo vreme da se osveti - priča za Kurir jedna od komšinica.

Ubijeni Zvonko je, kako saznajemo, bio omiljen među ljudima.

- Pomagao je svakome, i starom i mladom. Dao je posao mnogima, organizovao donacije, sređivao puteve, pomagao školama. Bio je pravi stub zajednice. Ima divnu porodicu, žena i dvoje dece, svi pošteni i vredni ljudi. Ne možemo da verujemo da ga više nema - priča komšinica koja je u šoku.

Zločin je, kako se navodi, bio brutalan.

- Željko je skočio na njega kao zver. Kasapio ga je! Jedna medicinska sestra iz Hitne mi je rekla da takav prizor nikad u životu nije videla - kaže druga meštanka.

Prema rečima meštanke, prizor je bio toliko strašan da su pojedini ljudi kolabirali kada su došli da vide šta se desilo.

- Zvnoko je bio dobar kao hleb. Željko nikada nije prežalio što nije on postao direktor. Godinama je pričao loše o njemu, ali niko nije mislio da bi mogao da uradi ovako nešto. Bio je zavidan, besan, ali da će ga ovako monstruozno ubiti... Ne daj Bože nikome - rekao je jedan stariji meštanin.

Kako smo saznali, Željko T. je nakon što je brutalno iskasapio žrtvu, otišao na groblje i presudio sebi.

Inače, na mesto događaja izašao je dežurni tužilac Višeg javnog tužilaštva u Somboru, koji je obavio uviđaj, dok je telo prebačeno na obdukciju.

