Muškarac V. K. iz Selenče, kako se sumnja, udario je slučajno traktorom ćerkicu (1) dok je išao u rikverc. Tragedija se dogodila juče kasno poslepodne, a nesrećna devojčica uprkos borbi lekara preminula je u bolnici zbog težine povreda koje je zadobila.

Komšije porodice iz Selenče, u kojoj se dogodila ova nezapamćena tragedija ispričale su da se radi o veoma radnoj porodici i da su ovim događajem svi meštani ostali u šoku. Oni su nam otkrili da je V. K. bio veoma vezan za porodicu.

Kako pričaju, on i supruga imaju dvoje dece, ćerkicu od pet godina i devojčicu koja je uskoro trebalo da napuni dve godine.

"Majka nedavno sahranila oca"

Prema rečima komšija, majka stradale devojčice, nedavno je doživela još jednu porodičnu tragediju - preminuo joj je otac.

- Ne znam šta da vam kažem, svi smo u šoku, moja supruga je nema od bola. Kako će čovek sebi oprostiti? Ne znam kako će ta porodica ikada više moći normalno da funkcioniše, jako mi je žao zbog svega što im se desilo. Taj mladić je sada u pritvoru, žena je nedavno sahranila oca, sada treba i dete. Tuga. Otac joj je imao je manje od 60 godina, još uvek se nije oporavila od toga. Deca su bila ta koja su joj davala snagu - objašnjava ovaj, dobro upućeni komšija situaciju koja se dešavala prethodnih meseci u ovoj porodici.

On je ispričao i da je V. K. gledao svaki slobodan trenutak da provede sa suprugom i ćerkama i da je bio otac za primer.

- Oni su bili jedna veoma složna porodica, iz aviona se videlo da se mnogo vole. V. K. je veoma radan mladi čovek, uz to je i vrlo požrtvovan. Gledao je da što više vremena provede sa ćerkama. Pretpostavljam da ih je poveo na njivu da se one igraju dok on radi i eto... Trenutak nepažnje izazvao je ovoliku tragediju - rekao je sagovornik.

Autor: A.A.