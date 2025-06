Lisice na ruke, nekima prekrivena lica: Ovako je izgledalo privođenje 18 osumnjičenih za pranje novca

Po nalogu Posebnog odeljenja za suzbijanje korupcije Višeg javnog tužilaštva u Beogradu pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Odeljenja za borbu protiv korupcije uhapsili su danas 18 odgovornih lica više privrednih društava zbog sumnje da su u prethodnom periodu simulovanim poslovima izvlačili novac sa računa svojih privrednih društava preko drugih privrednih društava tzv. peračkih firmi, koje su nakon tako neosnovano izvršenih plaćanja podizali i vraćali taj novac uz zadržavanje provizije u iznosu od 5 do 10 odsto, saopštio je MUP.

Osam osoba trenutno nije dostupno pravosudnim organima i za njima će biti raspisane potrage.

Deo privedenih je dovezen u policijsku stanicu na Novom Beogradu, neki sa prebačenim jaknama preko ruku, neki noseći torbu u pratnji po dva policajca.

Krivična prijava u redovnom postupku biće podneta protiv još pet osoba, od kojih se jedno lice već nalazi u zatvoru na izvršenju kazne, a jedno je u pritvoru u drugom predmetu.

Uhapšeni su J.Č, D.A, V.S, B.Č, B.T, D.S, A.S, A.S, M.R, Z.V, I.P, Đ.R, Ž.B, LJ.I, S.Š, M.O, D.B.K. i V.K.

Naredbom o sprovođenju istrage obuhvaćeno je ukupno 31 lice, a svima se na teret stavlja krivično delo Pranje novca.

Postoje osnovi sumnje da su J.Č, D.A, V.S, M.T, A.S, B.Č B.T, A.S, D.S. i još četiri lica koja su trenutno nedostupna, u periodu od 15. septembra 2021. do 26.jula 2023. godine kao grupa, prikrili i lažno prikazali činjenice o imovini sa znanjem da potiče od kriminalne delatnosti te su stekli, držali i koristili tu imovinu čiji iznos prelazi milion i petsto hiljada dinara.

D.A, J.Č. i nedostupno lice su kao organizatori grupe osmislili plan delovanja tako da drugi osumnjičeni, članovi grupe preuzimaju već postojeća privredna društva, i to „M.P.T.A. Synapse“ d.o.o., „Central Logistic System“ d.o.o., „Grafomill“ d.o.o., „Timing“ d.o.o. i „Otis Pedeseb“ d.o.o. i „Fleksibilnost” d.o.o. i da potom kao odgovorna lica tih privrednih društava overavaju poslovnu dokumentaciju neistinite sadržine, i to račune i otpremnice u kojima je neistinito prikazivan promet robe, vršenje radova i usluga između navedenih privrednih društava pod kontrolom grupe i privrednih društava korisnika usluga grupe.

Ova privredna društva su prethodno pronalazili osumnjičeni D.K. i D.A, pa su na osnovu tako sačinjenih i overenih računa i otpremnica, privredna društva, odnosno zakonski zastupnici ili lica ovlašćena za raspolaganje sredstvima, vršili uplate na račune privrednih društava pod kontrolom grupe.

Nakon toga su članovi grupe ta sredstva podizali u gotovini i predavali ih organizatorima koji su lično ili preko članova grupa, vraćali novac odgovornim licima privrednih društava koja su novac i uplatila, uz zadržavanje za sebe i za pripadnike grupe provizije u iznosu od 5 do10 % od uplaćenog novca.

