LAŽNI POLICAJAC S KARABURME BIO U ZATVORU ZBOG UBISTVA: Pucao radniku kioska u vrat, pa pokušao da pobegne

Jedan od uhapšenih lažnih policajaca sa Karaburme, N. D. (42), kako se saznaje, policiji je dobro poznat odranije, s obzirom na to da je još 2009. godine punio stranice crne hronike, kada je ubio radnika kioska Marka Stepića (23) iz Velike Ivanče i to zbog novčanice od 500 dinara!

N. D. je, podsetimo, ponovo uhapšen 15. juna zajedno sa D. K. (38), a obojica se sumnjičen da su se na Karaburmi, u ranim jutarnjim časovima, lažno predstavljali kao policijski službenici i nakon "pretresa" oštećene devojke, uzeli od nje 3.000 dinara. Obojici je pritvor određen nakon saslušanja, kada su pred nadležnim tužilaštom delimično priznali izvršenje krivičnog dela.

Da ovo osumnjičenom N. D. nije prvi put da ima problema sa zakonom govori i činjenica da je on već robijao zbog najtežeg krivičnog dela. Naime, N. D. je 5. septembra 2009. godine ubio radnika kioska Marka Stepića (23) iz Velike Ivanče i to zbog pocepane novčanice od 500 dinara!

- Nesrećni mladić je te večeri na Karaburmi slagao flaše u frižider kada je došao N. D. i pokušao da plati iscepanom novčanicom. Stepić nije želeo da uzme novac i između njih je izbila žestoka svađa u kojoj je ubica u jednom trenutku izvadio pištolj, počeo da preti, a potom Stepiću pucao u vrat - rekao je izvor Kurira.

Marko je preminuo na putu ka bolnici, a ubica je pobegao s mesta zločina.

- N. D. se zatim skrivao pored Dunava, spavao u kolibama, menjao lokacije, a kada je shvatio da mu policija ne da mira, pokušao je da pobegne iz zemlje. Uhvaćen je na graničnom prelazu s Mađarskom sa lažnim pasošem - podseća sagovornik Kurira.

Nakon hapšenja, ubica je priznao delo i rekao istražiteljima da je planirao da pobegne i prijavi se u Legiju stranaca, kako bi izbegao zatvor u Srbiji, a da je pištolj kojim je ubio mladića bacio u Dunav. Tvrdio je i da mu "nije bila namera da ubije prodavca".

Osuđen je na devet godina zatvora, najpre zbog ubistva i nedozvoljene proizvodnje, držanja i nošenja oružja na jedinstvenu kaznu zatvora od 7 i po godina, a iste godine osuđen je i zbog krivičnog dela teško delo protiv opšte sigurnosti u saizvršilaštvu na kaznu zatvora od godinu i po dana.

Posle više od decenije, N. D. se ponovo našao iza rešetaka, ali ovog puta zbog razbojništva i lažnog predstavljanja.

On i još jedan muškarac lažno su se predstavljali kao policajci, kada su nasilno "pretresli" jednu devojku koja je kasnije ispričala za medije da su je zgrabili i oborili na tlo zbog čega je onda počela glasno da doziva pomoć u nadi da će je neko na ulici ili u okolnim zgradama čuti.

- Rekli su da se radi o rutinskom pretresu i da su policajci koji patroliraju u civilu. Gurnuli su me u ulaz zgrade i oborili. Zbog šoka i adrenalina sam se i dalje otimala pokušavajući da ustanem, dok me je jedan od njih držao na tlu. Odmah sam tražila da pokažu značke i oni su posegnuli za džepovima naizgled pokazujući nešto, međutim, usled otimanja i obaranja nisam mogla jasno da vidim šta vade i da li uopšte vade bilo kakav predmet. Dozvolili su mi da se uspravim i ustanem zbog "lakšeg pretresa", ali su me sve vreme fizički držali i grubo gurali od jednog ka drugom. Uzeli su mi sve iz džepova, mobilni telefon, lična karta, bankovna kartica, novac koji sam imala u kešu, slušalice i punjač. Međutim, sve vreme su insistirali da kod sebe imam narkotike - ispričala je ona.

Autor: Marija Radić