IZA NJIH SU OSTALE SCENE KOJE SU ZALEDILE SRBIJU! Crvene poternice zbog SVIREPIH ZLOČINA: Srbija traga za POČINIOCIMA DVA TEŠKA UBISTVA! (FOTO)

Na srpskim poternicama trenutno se nalazi osobe koje se sumnjiče za krivično delo teško ubistvo. Iza njih su ostale scene krvavih zločina koji su potresli Srbiju, dok su oni, koristeći pomoć poznanika, rodbine, pa čak i lažna dokumenta, uspeli da izmaknu ruci pravde.

Osim ubica, na poternicama se nalazi još osoba koje su osumnjičene za više različitih krivičnih dela, a već neko vreme izbegavaju ruku pravde. Trenutno je raspisana potraga za vlasnikom fiktivnih firmi koje su osumnjičene za krivično delo pranje novca, kao i vlasnikom kluba "Fristajler", Grkom Markosom Ljapisom.

Ubistvo MMA borca

Jedan od najsurovijih zločina u Beogradu u poslednjih nekoliko godina dogodio se u noći između 24. i 25. februara 2024. godine, kada je u centru grada, ispred jednog kluba na Dorćolu, brutalno ubijen MMA borac Stefan Savić. Za ovo ubistvo osumnjičeni su Marko Daničić (24) i Vasilije Gačević (24), a nakon ubistva oni su "isparili". Već 26. februara za njima je raspisana policijska potraga, ali nema informacija o tome da li je raspisana i crvena Interpolova poternica.

U noći kobnog dana, Savić se našao ispred kluba kada je fizički napadnut. U pokušaju da izbegne tuču, počeo je da beži Dunavskom ulicom, ali su ga Daničić i Gačević sustigli i oborili. Udarali su ga rukama i nogama, a zatim je jedan od njih izvukao nož i zadao mu više uboda.

Savić je prevezen u Urgentni centar sa teškim povredama i u početku davao znake života. Međutim, uprkos naporima lekara, preminuo je sat kasnije.

Slučajni prolaznik Stefan M. (22) pokušao je da spreči napad, ali je i sam zadobio ubod nožem u grudi. Njegov prijatelj ga je brzo prevezao u bolnicu, dok su usput kontaktirali policiju i prijavili zločin. Snimci nadzornih kamera iz Dobračine i okolnih ulica bili su ključni za identifikaciju osumnjičenih.

Prema informacijama iz istrage, napadači su se nakon zločina sakrili u stan jednog od njih, a zatim, navodno, ilegalno prešli administrativnu liniju ka Kosovu. Kasnije su se pojavile informacije da su se domogli jedne od zemalja Centralne Amerike, gde se navodno nalaze u ilegali. Međutim, te informacije nisu potvrđene.

On je ubijen u sačekuši oko 10 dati na uglu Kumanovske i Ulice Đoke Kovačevića, a način na koje se ubistvo dogodilo ukazivalo je na to da je detaljno planirano. Odmah nakon što je ispalio najmanje sedam hitaca, ubica je pobegao sa lica mesta. Šuša je ubijen na kućnom pragu, a ubrzo se na licu mesta pojavila njegova devojka, koja je na sve načine pokušavala da dođe do tela, ali joj policija nije dozvoljavala da prođe.

Iako je, neposredno nakon što je upucan, davao znake života, Šuša je preminuo pre dolaska Hitne pomoći.

Ubistvo iz ljubomore

Za Jetmirom Gočajem policija traga već dve godine i 4 meseca zbog ubistva Ivane Krivokapić (26) u stanu na Zvezdari. Gočaj je jedini osumnjičeni u tom slučaju i poslednji koji je Ivanu video živu.

Ivanino telo pronađeno je 24. decembra 2022. godine, nakon što se nije javljala porodici, te je su njena braća došla iz Pančeva kako bi proverila da li je dobro. Pretpostavlja se da je Ivana ubijena dan ranije jer su braća zatekla vrata zaključana sa spoljašnje strane i telo devojke u stanu. Ušli su kroz prozor, a Ivanu su zatekli sa povredama na vratu i rukama.

Sve od njenih stvari bilo je u stanu, uključujući novčanik i mobilni telefon, a jedino što je nedostajalo bio je ključ.

Povrede koje je Ivana imala na prstima i rukama, mogle su da ukažu na to da se Ivana branila od napadača, što se, naposletku, ispostavilo kao tačno.

Kada su pristigli nalazi obdukcije sa toksikologijom, Više javno tužilaštvo u Beogradu pokrenulo je istragu protiv NN lica. Sumnjalo se da je nepoznata osoba Ivanu lišila života tako što ju je ugušula davljenjem. Prvi detalji iz istrage pokazali su da je Ivana ubijena tako što ju je ubica jednom rukom davio, a drugom joj začepio nos.

Istražitelji su sumnjali da je Ivanu ubio njen prijatelj Jetmir Gočaj. Ipak, morali su da čekaju da pristignu reultati analize DNK tragova koji su pronađeni ispod Ivaninih noktiju, a koji su tu završili dok se branila od napadača.

Jetmir je policiji postao sumnjiv nakon što se oglašavao na društvenim mrežama, gde je objavljivao poruke u kojima se opraštao od Ivane. Pregledanjem snimaka sa nadzornih kamera iz obližnjeg objekta utveđeno je da se na jednom od snimaka nalaze Ivana i mladić i da idu ka zgradi u kojoj ona živi. Gočaj ju je dan pre ubistva sačekao u kafiću u kom je radila, a kamere su ih snimile na putu ka njenoj zgradi.

Veštačenje baznih stanica takođe je potvrdilo da je Gočaj bio pored Ivane u trenutku njene smrti.

On je u januaru rekao da nije ni u kakvoj vezi sa ubistvom, a da je policija, da je osumnjičen, već došla po njega.

Ipak, u daljem toku istrage, Gočaj je zvanično postao osumnjičeni za ubistvo Ivane Krivokapić, a tužilaštvo je zatražilo raspisivanje poternice, kao i da Gočaju bude određen pritvor. Na teret mu je stavljeno teško ubistvo iz niskih pobuda i ljubomore.

Krunski dokaz, koji je istragu usmerio ka Gočaju, jesu bili upravo pristigli rezultati DNK veštačenja, koje je ukazalo na to da se ispod Ivaninih noktiju nalazio upravo njegov DNK.

Sudija Višeg suda u Beogradu je 16. januara za Jetmirom Gočajem raspisao međunarodnu poternicu. U odsustvu mu je određen pritvor zbog opasnosti od bekstva, kako ne bi uticao na svedoke i zbog uznemirenja javnosti. Iako je govorio da nema oko čega da se brine i da "sedi kod kuće", kao i da od njegovog hapšenja "nema ništa", nakon raspisivanja međunarodne poternice Gočaj nestaje bez traga.

Kada su policajci u januaru zakucali na njegova vrata, u kući nije bilo nikog. U potrazi za Jetmirom pretreseno je više lokacija u Crnoj Gori, ali nije pronađen ni na jednoj od njih. Pretpostavlja se, ali nije potvrđeno, da je on najpre iz Crne Gore otišao u Albaniju, gde mu živi porodica i da mu oni pomažu.

Iako je iz crnogorske policije navedeno da "rade sve što je u njihovoj moći", utvrđeno je da je Gočaj ipak bio korak ispred policije i da je odmah po raspisivanju crvene Interpolove poternice uništio svoj mobilni telefon i time onemogućio da mu policija uđe u trag putem GPS-a.

Pretpostavlja se da se Gočaj nije zadržavao u Crnoj Gori, te da je odmah otišao u Albaniju, a potom prešao granicu sa lažnim dokumentima, a da je svakako promenio lični opis, kako ne bi "pao" zbog raspisivanja međunarodne poternice.



Autor: Jovana Nerić