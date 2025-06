Ni V.R. ni bivša devojka nisu hteli da sarađuju sa istražnim organima. Pokrenuta je istraga kako bi se rasvetlio slučaj.

Muškarac V.R. (30) izboden je, prema njegovim rečima, u Ulici Paje Jovanovića na Zvezdari i povređenog su ga privatnim automobilom dovezli u Urgentni centar u Beogradu. Ubrzo je nađena i njegova bivša devojka, koja je imala tragove krvi po sebi.

On je navodno ispričao policiji gde je napadnut, ali u toj ulici nisu pronađeni nikakvi tragovi napada. Kasnije, nekoliko ulica dalje od one koju je V.R. naveo, pronađena je njegova bivša devojka koja je bila sva krvava.

- On je rekao da je napadnut u Ulici Paje Jovanovića na Zvezdari, ali tamo ništa nije otkriveno. Kasnije je policija pronašla njegovu bivšu devojku koja je bila sva krvava i to nekoliko ulica niže od one koju je V.R. naveo - rekao je izvor i dodao da ni izbodeni muškarac ni devojka nisu hteli da sarađuju sa policijom:

- Nisu želeli da sarađuju, a inače, V.R. je policiji poznat odranije.

Prema nezvaničnim informacijama, pronađen je automobil kojim je dovezen u bolnicu, kao i vozač koji ga je dovezao u Urgentni centar i otišao.

Pokrenuta je istraga nakon koje će biti poznato više detalja o čitavom slučaju.

Autor: Jovana Nerić