Ukinut pritvor dvojici pripadnika Belivukove grupe! Idu u kućni pritvor

Veće Specijalnog suda u Beogradu ukinulo je danas pritvor Aleksandru Vučeljiću i Aleksi Šejiću, optuženim pripadnicima grupe Veljka Belivuka.

Njima je pritvor zamenjen kućnim pritvorom uz nanogvicu.

Advokati Vladimira Greka, Miloša Budimira, Milovana Tadića, Nemanje Đurića, Marka Budimira, Dejana Tešića, Aleksandra Vučeljića, Alekse Šejića i Vlada Draganića, sudu su predložili da im ukine pritvor.

Tužilaštvo se protivilo svim predlozima osim predlogu da se ukine pritvor Aleksandru Vučeljiću.

U sudnici su prethodno preslušani audio snimci sa telefona optuženih, dobijeni tajnim praćenjem policije.

Na jednom od puštenih audio snimaka se čuje, kako tužilaštvo tvrdi, Marko Andrić kako priča sa ženskom osobom i pominje Velju (Veljka Belivuka) i Manceta, što je navedeno u optužnici bio nadimak za Milana Ljepoju.

Pripadnici ove grupe optuženi su da su Ljepoju namamili i ubili u tajnoj prostoriji kuće u Ritopeku.

U sudnici se čulo da Andrić čita poruke koje je razmenio sa Belivukom, u kojima je navedeno da se “Mance” iz Niša, odakle je i optuženi Andrić, raspituje za Andrića.

Na jednom snimku razgovora iz decembra 2020. godine se pominje da je “Mance” nestao i da je izgleda ubijen, dok na narednom Andrić govori da je definitivno ubijen.

Ljepoja se inače, prema svedočenjima pripadnika grupe, sumnjičio da je učestvovao u pokušaju ubistva Radoja Zvicera, vođe tzv. kavačkog klana.

Postupajući tužilac je rekao da su pušteni snimci dokaz da je Andrić učestvovao u Ljepojinom ubistvu, kao i da se Belivukova grupa bavila prodajom narkotika.

Andrić je naveo da je reč o klasičnom prisluškivanju stana u kom je živeo sa tadašnjom verenicom i dodao da se njen glas čuje na više snimaka.

Sudsko veće je ipak odlučilo da nekoliko razgovora koji se odnose na Andrića ne budu korišćeni kao dokaz jer se vode u stanu.

Pripadnici ove grupe optuženi su za sedam ubistava, trgovinu drogom, držanje i nošenje oružja, otmice i silovanje.

Trojica pripadnika grupe Srđan Lalić, Bojan Hrvatin i Nikola Spasojević su sklopili sporazume sa tužilaštvom da za blaže kazne zatvora pričaju o krivičnim delima koje su pripadnici grupe počinili.

18:32 Suđenje završeno za danas

Suđenje Belivukovom klanu biće nastavljeno u septembru i to 2, 3. i 5. septembra.

Tada bi trebalo da budu preslušavani razgovori Vlada Georgieva i Slađane sekulić i biće pozvani forenzički veštak Ana Kostić i prof dr Olivera Stojkovića.

Na suđenje 3. septembra biće pozvani okrivljeni saradnici kako bi bili preslušani njihovi razgovori.

18:27 Dva pripadnika Belivukovog klana puštena iz pritvora!

Predsedavajuća sudija saopštila je da je okrivljenom Aleksandru Vučeljiću ukinut pritvor i zamenjen blažom merom kućnog pritvora. Pritvor je ukinut i Aleksi Šejiću i takođe zamenjen blažom merom kućnog pritvora. Obojica će nositi nanogvicu.

Aleksa Šejić u kućnom pritvoru biće u Vladičinom Hanu, a Aleksandar Vučeljić u Beogradu.

- Nalazimo da i dalje stoje razlozi za pritvor, ali da nisu tolikog intenziteta i da se nesmetano vođenje krivičnog postupka može voditi i primenom blaže mere - rekla je sudija.

Kada su u pitanju ostali otkrivljeni, sudija je istakla da su i dalje na snazi razlozi zbog kojih im je pritvor određen.

18:04 Advokati traže ukidanju pritvora

Branilac okrivljenog Vladimira Greka zatražio je da njegovom branjeniku bude ukinut pritvor ili zamenjen blažom merom zabrane napuštanja stana sa elektronskim nadzorno, odnosno kućnim pritvorom sa nanogvicom. On je istakao da nijedan od prikazanih dokaza Greka ne dovodi u vezu sa krivičnim delima.

Advokat Nikola Jerković zatražio je da okrivljenom Milošu Budimiru pritvor bude ukinut ili zamenjen kućnim pritvorom, navodeći da "javnost više nije uznemirena vođenjem ovog sudskog postupka". Kada je u pitanju okrivljeni Milovan Tadić, branilac je zatražio da on bude pušten u kućni pritvor ili da mu se pritvor ukine i da bude upućen na izdržavanje zatvorske kazne na koju je osuđen.

Branilac Nemanje Đurića i Marka Budimira advokat Stefan Stajić zatražio je da njegovim branjenicima pritvor bude zamenjen zabranom napuštanja boravišta, odnosno grada u kom su prijavljeni, ili zabranom napuštanja stana.

Advokat Srđan Papić predložio je da okrivljenom Dejanom Tešiću bude ukinut pritvor i eventualno zamenjen nekom blažom merom.

Branilac Aleksandra Vučeljića advokat Boško Milić rekao je da otisci prstiju Aleksandra Vučeljića u "BMW" ukazuje samo na poznantvo Vučeljića i Belivuka, ali ne i na vršenje krivičnih dela i dodao da su njegovi razgovori koji su pušteni u sudu kao dokaz obični, svakodnevni razgovori. I sam Vučeljić zatražio je da se obrati sudu.

- Ja sam uhapšen na adresi sa kojoj sam živeo sa ženom i ćerkom, sada imam i sina, koji puni četiri godine, oni i dalje žive u istom stanu, tako da nema govora o bekstvu. Što se tiče opasnosti od bekstva, ja sam svoju kaznu pošteno odslužio. Bio sam u poluotvorenom odeljenju išao da radim razna pošumljavanja, išao sam na građevinu, dobijao sam slobodne vikende i uvek sam se odazivao na sve pozive - rekao je Vučeljić.

Advokat Srđan Jovanović zatražio je ukidanje pritvora okritvljenom Aleksi Šejiću i zamenu blažom merom kućnog pritovra.

Ukidanje pritvora zatraženo je i za Vlada Draganića i zamena blažom merom zabrane napuštanja stana.

Tužilac Zoran Babić istakao je da se tužilaštvo protivi svim predlozima za ukidanje pritvora, osim jednog ističući da su u pitanju ponovljeni predlozi i ponovljeni razlozi za ukidanje pritvora. Tužilac je istakao da je tužilaštvo saglasno da Aleksandru Vučeljiću pritvor bude zamenjen blažom merom.

17:42 Miljković traži da svedoči čovek čiji je DNK nađen na puški u Ritopeku

Drugookrivljeni Marko Miljković javio se za reč i rekao da ima procesni predlog.

- Hteo bih da Vi od Višeg suda u Beograda zatražite da Vam se dostavi informacija o tome da li se protiv Dejana Mančića vodi postupak za oružje. Ako odlučite da ga povedete kao svedoka, ja imam adresu na koju treba da pošaljete poziv. Tražim preko suda jer je "crvena zastava" puška o kojoj se izjašnjavao Dejan Mančić. Ista ta puška je nađena u Ritopeku sa otiscima prstiju Dejana Mančića. Ako se za jednu pušku protiv njega vodi postupak u Osnovnom ili Višem sudu, za drugu pušku se ne vodi, pa hajte da ga ispitamo na te okolnosti - rekao je Miljković.

17:39 Tadić iznosi primedbe na iskaze veštaka

Nakon pauze na suđenju Belivukovom klanu okrivljeni Milovan Tadić pozvan je da iznese primedbe na iskaze veštaka.

- Nijedno veštačenje koje je u vezi sa drogom nema dodirnih tačaka sa mnom, kao ni prostorije u kojima je ta droga nađena. To stanje je stvarno. Što se tiče informatičko-forenzičkibh veštaka, hoću da ukažem da oni, iako su veštaci, prvenstveno su policajci. Oni su rekli da su dobili potvrde o oduzetim predmetima i rekli da na njima piše moje ime. Negde je pisalo, negde ne, a oni su veštačili sve kao da je moje. Što se tiče uređaja, oni se svi pakuju u koverte koje se zapečate i stoji potpis preko da neko ne bi mogao da manipuliše sa tim uređajima. Jedan od uređaja nije bio u koverti, kao što smo čuli, tako da je svako mogao da manipuliše njime. Ja sam potpisao samo jeedan koverat, na ostala četiri uopšte nije moj potpis - rekao je Tadić pred sudom.

On je rekao da forenzički veštaci nisu radili u skladu sa zakonom.

- Ako policija i tužilaštvo kažu da je nešto oduzeto od mene, to je onda oduzeto od mene, iako oni pripadaju nekom drugom licu. Neki od tih uređaja pripadaju mojoj porodici. U njima nije pronađeno ništa sporno. Ja nisam bio prisutan tokom otvaranja uređaja, niti sam bio obavešten o tome. U prethodnom postupku tužilac je rekao da mi okrivljeni nismo hteli da otključamo telefone, a ja nikada nisam ni upitan da li želim da otključam telefon jer nisam bio prisutan kada je otvarana koverta - dodao je.

16:46 Pauza

Predsedavajuća sudija odredila je pauzu u trajanju od 30 minuta.

16:45 Završeno slušanje razgovora Marka Andrića

U razgovoru koji vode Marko Andrić i Dušan Mančić tokom odlaska na skup navijača u Beograd, Andrić govori o tome da treba da se nađe sa Dedom, navodno Belivukovim čovekom zaduženim za narkotike. Tokom vožnje šalje glasovnu poruku kako sutradan treba da se nađe sa Dedom i da mu preda novac.

U drugom preslušanom razgovoru, kada se sa partnerkom vraća iz Niša, Antić kaže da "mora da ide do 'audija' da uzme pištolj", ističući da mu "za svuda treba u Nišu". Takođe, tokom vožnje je rekao da će narednih mesec dana da predvodi protiv navijača Crvene zvezde u Nišu.

- Ima da ih bije cela Srbija na auto-putu. Imam da predvodim napad na "Cigane" u februaru - rekao je Andrić.,

Andrićev branilac rekao je da se iz transkripta ne vidi da je okrivljeni Marko Andrić bio na ručku dok je razgovarao i istakao da slušani razgovori nisu u vezi sa izvršenjem krivičnih dela.

16:34 Polemika oko toga da li Andrićevi snimci mogu da budu dokaz

Nakon niza preslušanih razgovora, okrivljeni Marko Andrić je ponobio da su svi razgovori u kojima je učestvovala njegova partnerka snimljeni u stanu i da ne želi više ništa da doda, ali da će da zadrži pravo da iznese odbranu u daljem toku postupka.

- Jedino što smo mogli da zaključimo je da ja ne znam šta radim. Zamislite da posle mog hapšenja osoba sa kojom sam ha išao da se vidim ne bi otišla da ispriča sve Ljepojinoj ženi, pa da ona onda sve ispriča ovde pred sudom. U nekim trenucima čujem da je moj glas, u nekim ne mogu da prepoznam. Ne mogu da tvrdim da je moj glas na svim snimcima - rekao je Andrić.

Tužilac Saša Ivanić rekao je da su razgovori dokaz da je Marko Andrić učestvovao u ubistvu Milana Ljepoje, kao i da se kriminalna grupa Veljka Belivuka bavila prodajom narkotika. On je rekao da "ni na jednom od tr4anskripada nije navedeno mesto na kom se vodi razgovor, a pogotovu ne da se vodi zu stanu ili kući".

- U sporovođenju naredbe o tajnom nadzoru komunikacije i praćenju, a mislim da je BIA izvršavala sudsku naredbu, zakon kaže da se sačinjavaju odgovarajući izveštaji o sprovođenju posebne dokazne radnje tajnog nadzora komunikacije - rekao je tužilac ponovivši da razgovori nisu snimani na mestu prebivališta Marka Andrića i ponovivši da nigde nije navedeno da su snimljeni u stanu.

Okrivljeni Marko Andrić rekao je da se "ne radi o presretnutnoj komunikaciji, nego o klasičnom prisluškivanju".

- Mi smo svaki dan živeli u tom stanu, pet puta dnevno smo naručivali hranu, to mogu da vam dokažem ako je potrbeno. Dva klipa pre ovoga ja naručujem hranu i čuje se da kažem adresu tog stana. To je sve što imam da kažem, neću se više javljati - rekao je Andrić.

Za reč se javio i Veljko Belivuk, ističući da "ne može više da sluša tužioca".

- Isti ovaj tužilac Saša Ivanić nas je, kad je bila sudija Vinka Beraha, ubeđivao da je sve ovo snimano u stanu u Nišu, ali da Andrić tu nije prijavljen, pa da ne može da se koristi kao dokaz, a sad nas ubeđuje da nije u stanu. Vi kao veće ste konstatovali da je stan, on kaže vi grešite, niste u pravu, on kaže da to nije stan. Ne mogu više da slušam. Ja slušam, ali hoću da puknem, ovo nije prestetnuta komunikacija, ona počinje sa "tu-tu, halo", ovde nema tu-tu, ovo je ugrađeno u uređaj. Ne mogu da ga slušam više - besno je rekao Belivuk.

Sudsko veće donelo je odluku da niz razgovora Marka Andrića ne može da bdue korišćeno kao dokaz pred sudom je jer je sud doneo odluku da razgovori jesu vođeni u stanu. Razgovori koje je sudija navela biće izdvojeni iz spisa predmeta.

16:24 Andrić Belivuku bio dužan novac za drogu?

U jendom od narednih razgovora, Dušan Mančić Anrića pita: "Mance ubijen definitivno, a", dok mu Andrić potvrđuje da je Ljepoja "definitivno ubijen".

- Rekao je kao brate mi smo pričali, svi znaju da ću da dođem da se vidim s tobom i sa naše strane niko nema ništa ni protiv tebe. Ja kažem brate sve se zna, svi razgovori se znaju, čak i to što si sa Dakom bio. Meni krivo kad je ovaj to uradio sa Zvicerom gore, kad je sve organizovao Mance. Krivo nam što se odmah postavila sumnja da smo svi u tome umeštani tad smo ga svi od**bali. Svi smo mu okrenuli leđa. Ja sam se viđao sa njim, najbolji mi je drug, prežaliću ga brate - rekao je Anrić, prepričavajući sastanak sa neimenovanom osobom.

Na pitanje "da li mu je pokazao sve od Velje", Andriž je rekao da mu je "Velja rekao da slobodno može da pokaže poruke".

Marija: Pokazivao si mu pancir da vidi koji nosiš, da zna čovek gde da ti puca. U glavu da ti pucaju, degeneriku glupi. Bačeno ti je u kontejner, kad kreneš kod Danice da živiš, da poneseš.

Andrić: Kaže mi Dule zakuni se u dete je l' nećete da me ubijete? Ja mu kažem Dule, brat,e šta ti je, je l' si normalan?!

Puštena je i glasovna poruka koju je Marko Andrić, kako je navedeno, slao Veljku Belivuku 25. novembra 2020. godine.

- Izvini, brate, kad te kontakrtiram u trenutku kad ne treba, šta da radim, baš mi je žao burazeru i dođe mi krivo i emotivno. Emotivno mi je teško. Izvini što te opretećujem, biću kratak, previše sam mu dozvolio. Nismo imali ni partnerski odnos nego bratski, sve pare su stajale kod njega, spisak kod njega, sve. Ja sam platio, 4.000 sam odmah dao, dao sam 200 evra Stuji i ostaje mi još 4.200. Reci mi molim te, brate moj, da ti ne dužim i da ti ne pričam jer i od njegovih samih priča mi je muka brate i sramota me i da spominjem. Da li nije problem da pokušam da skupim 1.000 kao što smo pričali do petka, a u petak da podignem novu turu i to znam kako ću da skupim. Ako ne skupim 3.000, je l' nije problem da skupim brate 2.000 i da sa 2.000 podignem novu turu i onda ostajem dužan još 2.200 ili 2.400 iz prošle ture i dok naplaćujem dugove da isplaćujem taj stari moj dug od ovih mojih prethodnih dugova jer me je on, brate, us*ao skroz i ne znam brate šta da radim ostao sam bez para i robe. Nadam se da me razumeš, našao sam sistem, sam ću da radim brate, Cviki je našao i mušterije i mislim da će biti mnogo brže i bolje nego ovako. Naravno ukoliko ti nije problem. Opet izvini brate, molim te, što te opterećujem, samo se trudim da razmišljamo zajedno i mnogo mi je žao što sam u ovoj situaciji, ali vidiš da je viša sila, Bog mi je svedok da nije moja greška brate - tekao je Andrić.

16:11 Andrićeva partnerka strahovala da će policija da joj upadne u stan

U razgovoru koji se odigrao 9. februara 2021. godine čuje se Anrićeva partnerka Marija Stojiljković paniči jer misli da je Andrić uhapšen i pita se gde da baci stvari koje je ostavio, strahujući da će stan da joj upadne policija.

Stojiljković: On je trbealo da dođe kući, ne znam gde je, da li je pao usput. Čekam na vrata da mi uđe policija. Ne znam da li ovo da nosim, da l' da bacim, sama sam kod kuće i 1000 stvari mi pada na pamet. De*il ne ume da uzme telefon od pumpadžije i da mi kaže izvini mako samo sam hteo da ti se javim, svratiću da popijem kafu.

Mančić: Mi smo ćutali ceo put...

Stojiljković: Zamisli mene, sama sam kući, da je u policiji, bolje da su ga uhapsili nego da ga nema. Šta ako nađu ovo? To je prodaja, čekićem sam gurala kesu, ovo mi ispadne, ja nogama sabiram kesu i onosim je u kontejner. Nije mi dobro, ni na kraju pameti, samo da mi kaže da je seo na pumpu i da pije kafu. On ni ne oseća ovaj strah koji sam ja osetila. Ni ne otvara poruke, od 18.20 stojim ovako i trčim u kupatilo zbog majmuna majmunskog, evo parkira se. Jao, Bože,najgore sam pomislila. Marko, bre, je**ću ti majku drogiranu narkomansku!

Andrić: Što?

Stojiljković: Zato što se ti drogiraš, a mi se ovde tresemo kao prutevi. Vidim te kako izgledaš, spremala sam se, mamune jedan, da uzmeš stvari da se gubiš.

Anrić: Bio sam sa Duletom, prvo sam čekao Duleta, u pola sedam nije došao. Pošao sam na pumpu, pa sam se dopisivao za Veljom, pa je ovaj kasnio pet minuta...

Stojiljković: Gde ti je ono?

Andrić: Nema ga, bacio sam ga.

Stojiljković: Da pokupiš stvari i da se gubiš je**m li ti sve narkomansko.

15:56 Andrić pričao o tome da je Milan Ljepoja ubijen

Među snimcima na kojima je, kako je navedeno, Marko Andrić, Dušan Mančić, kao i Andrićeva partnerka Marija Stojiljković. Razgovori su se dogodili u decembru 2021. godine, u periodu nakon ubistva Milana Ljepoje zvanog Mance.

Mančić: Mora da se sazna, brate, za ovo.

Anrić: Za šta? Pa oni znaju, bre, sigurni da ga nema.

Mančić: Šta znaju, bre, ne lupaj, Stefana ti?

Anrić: Stefana mi, bre, brate, evo ti ovaj, svi znaju da ga nema nigde brate, nema ga od prošle nedelje.

Mančić: A dobro, nema ga nema, ili?

Andrić: Nema ga, ubijen je, izgleda, brate. Ja sam pisao Velji da nema Manceta, da se Andreja uplašila i da Dule povraća kući. Kaže nema Manceta tri dana, niko ne može da ga dobije.

Mančić: Manča i Mance su bili mnogo bliski.

Andrić: Ko je taj Manča? Taj me uzimao u usta.

Mančić: Da bre, uzimao te u usta.

Andrić: Taj me spomjinjao i ja sam reko za tog Manču da ne znam ko je, kunem ti se.

Stojiljković: Nataša se viđa s jednim škaljarcem koji je drugi treći u škaljarskom. Počeo da joj priča neke stvari, nakon čega je Nataša njegovo ime našla na ineternetu. Ja pričala onaj dan, on mi kaže ne smem ništa da pričam na telefon.

Mančić: Taj škaljarski klan ima 10 prvih i 12 drugih članova.

Stojiljković: Pa gde, jreće se sa obezbeđenjem, znači nije 12. član sigurno, pratili ih.

Mančić: Znaš li št aje moguće? Moguće je da znaju da su nataša i maka drugarice, pa da se približi i da dobije više informacija. Marija, ra nije taj majmun da hoće da se zbliži preko Nataše pa da dođe do nekih informacija?

Andrić: Ma jok, pitala bi ona.

Marija: Nije ona mene ništa pitala ona, u**ana je, to se vidi.

15:28 "Pink Panteri se raspituju za mene": Pušteni razgovori Marka Andrića

U sudnici je pušten razgovor okrivljenog Marka Andrića sa Dušanom Mančoćem.

Andrić: Što nisi sišao do trafike? Mako ostavi ti malo da se izluftira kuća. Brate u depresiju sam ušao, iskreno, za kola, brate, za menjač. Da l' neće da me za*ebe i da će da me pošalje ovo za Đoleta više nema, pa nema brate više. Ja bih bio debil kad bismo rekli šta smo radili?

Mančić: Možeš stotku da uzmeš? Na primer, dve da uzmeš, a da kažeš da uzimaš stotku jer Đole ima predstavu sa kim ti...

Andrić: Nema predstavu.

Mančić: Ni koliko uzimaš, ni koliko treba, ništa?

Andrić: Da, nema predstavu.

Mančić: Samo količinski kad doneseš?

Andrić: Da, samo količinski.

Mančić: Pa ništa, stotku daj i kraj priče, sad sam se setio, Alen, Neđa i ovi će da mi daju deseticu. Znaš li ti koji oni imaju krug ljudi? Samo uzimaju na drugu stranu. Imaju pa nemaju, pa se na platu dopunjuje, ali su oni momci koji su u tom fazonu razumeš? Drugo, ja mogu da mu kažem poguraj brate dvadeseticu, on će da mi učini.

Andrić: A misliš da udaramo ja i ti robu ili ne?

Mančić: Pa da radimo, tebi na udaradnje ide zarada.

Andrić i njegov branilac istakli su da voda tuša koja se čuje, Andrićeva partnerka i pas, nesporno dokazuju da je razgovor snimljen u stanu i da kao takav ne može da se koristi kao dokaz.

Drugi preslušani razgovor datira od 18. novembra 2020. godine, na kom se čuje niz zvukova, a odbrana takođe tvrdi da se radi o snimanju u stanu. Najpre Marko Andrić i njegova partnerka Marija Stojiljković vode razgovor, a onda Andrić partnerki čita prepisku.

Stojiljković: S Veljom pričaš?

Andrić: Da.

Stojiljković: Šta?

Andrić: Raspituju se za mene.

Stojiljković: Ko?

Andrić: Odavde, ovi Pink Panteri, samo sam to morao da ti... Ovo nikom ne smeš da pričaš, mora da se iznajmi stan.

Stojiljković: Pročitaj mi.

Andrić: Jesi živ, brate, slao sam ti znakove, ali nikako da vidiš, brate? Ja kažem jesam, jesam, baguje mi telefon već dva dana, nisam mogao da uđem u "nokiju", pa sam čekao drugga da dođe da pišemo i naterao ga da osveži karticu. Evo, brate, radno baš, zato ti i pišem. Nije ništa alarmantno previše, ali moram da ti prenesem da budeš upoznat, samo ne smeš da širiš dalje. Ona si*a Mance iz Niša, je l ga višaš? Kao glavni Pink Panter. Ja kažem aha ne viđam ga i kažem neću da širim bez brige brate, samo reci, tu sam. Dobro, pošto se raspituje za tebe, došao je do neke genijalne ideje da će on da bude glavni u Nišu i okuplja neke momke pi**etine i jedna od tih pi**ka mi je prevela da se raspituju za tebe. Da vi držite dole Niš, ali da ste sve najgore i da će on da vam se reši i onda on preuzuima grad ne mogu da ustanovim da li je...

Sudija je potom prekinula snimak i istakla da je "nesporno da se čuje televizor i da ženska osoba doziva psa.

14:59 Sluša se snimak Nebojše Jankovića iz hotelske sobe

Sudija je saopštila da će prvi razgovori koji se slušaju biti razgovori okrivljenog Nebojše Jankovića, za kog se sumnja da je bio stručnjak za oružje klana. Prisluškivani razgovori nebojše Jankovića vođeni su pod kodnim imenom "Strelac". Odbrana je zatražila da se jedan razgovor Nebojše Jankovića izdvoji iz dokaza, što je sud odbio. Oni su, kao u slučaju Marka Miljkovića, zatražili izdvajanje jer je razgovor snimljen u hotelu, ali je sudija ponovo istakla da je smeštaj u hotelu privremeni boravak i ne može da se poistoveti sa stanom, u kom je zabranjeno snimanje i prisluškivanje.

Najpre je pušten razgovor Jankovića sa Majom Stanković, u kom mu ona traži telefon "da vidi da li se oglasio Stefan" i pita koja je šifra istog, a potom govori da izvesni Stefan nije ni zvao Jankovića. To je navedeno u transkriptu, dok je snimak izuzetno lošeg kvaliteta i mogao je donekle da se presluša samo uz pomoć slušalica, dok se u samoj sudnici, putem zvučnika, nije ni čuo. Sudija je istakla da se u razgovoru čuju muški i ženski glas.

- S obzirom na to da okrivljeni ne odgovaraju na pitanja tužilaštva, ovaj snimak dokazuje mesto na kom je Janković bio 31. januara 2021. godine, a tokom postupka ćemo da ukažemo na to zašto je taj datum bitan - rekao je tužilac Saša Ivanić.

Okrivljeni Nebojša Janković rekao je da razgovor ne moće da se poveže sa krivičnim delom, a da je "Stefan koji se spominje vodoinstalater jer im se pokvario bojler".

Advokat Dejan Lazarević rekao je da je razgovor nerazumljiv i da datum razgovora "nije bitan".

U drugom puštenom razgovoru Nebojša Janković sa starijom ženskom osobom, verovatno majkom, razgovara o zdravstvenim problemima i tome kakvo će biti vreme.

Tužilac je istakao da je razgovor od značaja zbog utbvrđivanja mesta na kom se okrivljeni Janković nalazio u momentu razgovora i rekao da taj dokaz treba da se poveže sa dokazom koji će biti kasnije izveden, a u pitanju je glasovna poruka na aplikaciji "Skaj" u kojoj je glas, kako navodi tužilac, identičan glasu Nebojše Jankovića, a u kojoj se govori o odlasku na Divčibare.

- U pitanju su lekovi za glaukom, razgovor nije u vezi sa krivičnim delom - rekao je Janković.

14:43 Sudija proziva prisutne

Predsedavajuća sudija proziva prisutne okrivljene i njihove branioce, kako bi bilo utvrđeno da suđenje može da se održi.

Sudski postupak i dalje je razdvojen u odnosu na okrivljenog Filipa Ivanovskog, koji nije u stanju da prisustvuje zbog zdravstvenih problema, a juče je razdvojen u odnosu na okrivljenu Slađanu Sekulić, koja ove nedelje neće prisustvovati suđenjima zbog lekarskih pregleda deteta.

Na današnjem suđenju biće nastavljeno preslušavanje presretnutih razgovora pripadnika klana.

Podsetimo, sudija je juče donela odluku da budu preslušani razgovori Marka Miljkovića iz hotelske sobe, ocenivši da snimanjem nije došlo do povrede stana jer je bio u pitanju privremeni boravak. Inače, oprema za prisluškivanje u tom slučaju nije bila povezana sa telefonom drugookrivljenog Miljkovića, već je bila postavljena u samoj hotelskoj sobi.

- Juče smo iznosili primedbe, a ja nisam imao sredstva kod sebe, želim da iznesem primedbe na veštake - rekao je Tadić, a sudija je istakla da će imati priliku da iznese primedbe tokom današnjeg suđenja.

