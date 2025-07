Evo ko su pripadnici klana Belivuk koji idu u kućni pritvor: Tužilaštvo ih tereti za OVA krivična dela

Na suđenju Veljku Belivuku i njegovom kriminalnom klanu mera pritvora ukinuta je u odnosu na okrivljene Aleksu Šejića i Aleksandra Vučeljića i zamenjena je blažom merom zabrane napuštanja stana uz elektronski nadzor, odnosno kućnim pritvorom sa nanogvicom. Aleksandar Vučeljić i Aleksa Šejić okrivljeni su za tri identična krivična dela.

Kao navodnim pripadnicima grupe Veljka Belivuka na teret im je stavljeno krivično delo udruživanje radi vršenja krivičnih dela za koje preti kazna od šest meseci do pet godina zatvora, silovanje, za koje preti kazna zatvora od od pet do 12 godina i neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga, krivično delo za koje je zaprećena zatvorska kazna od najmanje 10 godina zatvora.

Krivičnim delom udruživanje radi vršenja krivčinih dela Aleksandar Vučeljić i Aleksa Šejić označeni su kao pripadnici grupe Veljka Belivuka.

Kada je u pitanju krivično delo silovanje, pripadnike klana tužilaštvo tereti da su silovali mladića I. S. u prostorijama na stadionu Partizana. U optužnici je navedeno da je Aleksa Šejić bio jedan od pripadnika grupe koji su I. S. zadržali na stadionu zbog toga što su ga videli sa telefonom u ruci, a potom izašli iz restorana stadiona i na silu ga uvukli u zatvorenu baštu, udarajući ga nogama po i rukama po telu, zahtevajući da im kaže zašto snima prostor koji je navodno koristila organizovana kriminalna grupa, ko ga je poslao da ih prati i snima.

Zahtevali su, navodi tužilaštvo, da im preda mobilni telefon, koji su pregledali, optužujući ga da je cinkaroš, da ih snima i prati i o tome obaveštava lica i grupe koje su im suprotstavljene, a o čemu su obavestili Veljka Belivuka i Marka Miljkovića. Po njihovim nalozima, grupa u kojoj su bili Šejić i Vučeljić navodno je na silu zadržala I. S. u restoranu stadiona i prostorijama koje je navodno koristila kriminalna grupa. Tamo su ga, kako je navedeno, držali zaključanog i vezanog naredna tri dana, tokom kojih su ga naizmenično svi okrivljeni kojima se to krivično delo stavlja na teret tukli.

Tužilaštvo navodi da je oštećenom I. S. nožem prećeno da će da ga ubiju, a da je potom nateran da se skine i udaran drškama od sekire i bilijarskim štapovima, a potom tim istim štapovima silovan. Dok su to radili, navodno su zahtevali da im kaže ko ga je poslao da ih prati i snima, kome je javljao njihovo kretanje i kome namešta organizatore grupe Veljka Belivuka i Marka Miljkovića.

Tužilaštvo navodi da je Aleksa Šejić prinudio I. S. na obljubom izjednačen čin, odnosno silovao oštećenog, iskoristivši to što je vezan lisicama i nije mogao da pruži otpor.

Aleksa Šejić silovao mladića?

Oštećeni I. S. je na saslušanju u tužilaštvu Aleksandra Vučeljića spomenuo samo kao muškarca koji mu je dao naočare pre nego što je pušten sa stadiona, dok je o okrivljenom Šejiću detaljnije govorio.

On je rekao da je Aleksa Šejić sa još dvojicom okrivljenih krenuo ka njemu i da su ga pitali: "Požarevac, šta radiš tu?"

- Tukli su me, udarali mi šamare i to me je udario Aleksa Šejić, pa sam se spustio dole niz stepenice stadiona, nakon čega su pritisli gvozdena vrata stadiona, a kad su me uveli rekli su mi da sednem u baštu. Aleksa Šejić mi je tražio telefon i ja sam mu ga dao, gledao je slike, a ja nisam znao o čemu se radi. Nakon zatišja su opet sišli i tukli su me pesnicama. Bio sam vezan imao sam izolir traku preko usta. Govorili su mi: "Šta je bilo, došao si da cinkariš, da pratiš Velju?" Posle toga sam rekao da nisam i da sam došao da se slikam. Tukao me je Aleksa Šejić, Dunjić, Mijat, Selak, i Krivi. Govorili su mi da sam cinkara. Nakon prebijanja su me uradali drškom za sekiru i štapom i to Aleksa Šejić i Miloš Lukić Selak. Maltretirali su me celo veče stavljali su me lisice i odveli me u prostiruje stadiona ispod istočne tribine. Govorili su da cinkarim za "Alkatraz" - ispričao je oštećeni I. S. u tužilaštvu.

Takođe je rekao da ga je Aleksa Šejić odveo u sobu, gde je bio zaključan i gde su nastavili da ga tuku.

- Aleksa Šejić i Vladimir Grek su mi opet stavili lisice i odveli me u prostorije stadiona ispod tribine. Stajao sam sa lisicama i udarali su me štapom za bilijar dva puta po leđima jednom po vratu. Pao sam, a štap se polomi - ispričao je i dodao da su ga tukli i u separeu restorana na stadionu, kao i da su ga seksualno zlostavljali štapom za bilijar, a da je jedan od dvojice koji su to radili bio upravo Aleksa Šejić.

- Rekli su mi da ne dolazim u Beograd godinu dana. Velja, Mare i Deda su mi to rekli i rekli su da će da me likvidiraju ako me vide. Molio sam Boga da izađem živ, poljubio sam zemlju jer sam ugledao svetlost dana kada su me pustili. Aleksa Šejić me je seksualno zlostavljao. Kada sam imao lisice i kada sam prilegao na krevet u sobi, on mi je rekao: "Žao mi je da te ostavljam tu da mi ne usmrdiš krevet". Skinuo sam trenerku i legao sam samo u majici i gaćama. Zamolio sam Aleksu da me pokrije. Aleksa Šejić je sedeo pored, nakon čega mi je podigao nogu i napastvovao me seksualno. Te dane bih želeo da zaboravim i da ta trauma ne bude u mom životu - rekao je oštećeni.

Njegovo svedočenje pred sudom bilo je zatvoreno za javnost, te je ostalo nepoznanica, ali su branioci okrivljenih više puta na drugim ročištima isticali da se njegove priče ne poklapaju.

Prepakivali drogu na stadionu

Kada je u pitanju treće krivično delo koje je stavljeno na teret Šejiću i Vučeljiću, tužilaštvo navodi da je Aleksa Šejić u prostorijama stadiona Partizana i to u kuhinji, od oktobra do kraja 2020. godine neovlašćeno stavljao u promet i držao radi dalje prodaje kokain, marihuanu i amfetamin. U optužnici je navedeno da je po nalogu Veljka Belivuka i okrivljenog Milovana Tadića radio kao konobar u restoranu i dobio na korišćenje prostoriju na stadionu u kojoj je živeo, te da je tamo radio poslove sa narkoticima.

Tužilaštvo tvrdi da je Aleksa Šejić, po nalogu okrivljenog Milovana Tadića, dva puta nedeljno preuzimao od nepoznatih pripadnika kriminalne grupe pakovanja od po sto grama droge, a da je drogu potom mešao sa kofeinom i benzokainom radi uvećanja gramaže, razmeravao na vagici za precizno merenje i pakovao u "komade" - paketiće manje od jednog grama. Za to je, navodno, dobijao 100 evra po razmeravanju i pakovanju. Paketiće je potom, navodno, skrivao iza šanka.

Ta droga je na stadionu 4. februara 2021. godine pronađena i oduzeta. Pronađeno je više paketića kokaina, gramaže manje od gram, kao i vagice na kojima je detektovano prisustvo kokaina, paketići amfetamina, kofein i benzokain, kao i paketići kanabisa.

U dispozitivu optužnice nije detaljno navedeno na koji način je Aleksandar Vučeljić učestvovao u poslovima sa drogom.

Autor: Pink.rs