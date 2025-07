UHAPŠENO 11 PRIPADNIKA KRIMINALNE GRUPE! Velika akcija UKP, pogledajte kako su pohapšeni (FOTO+VIDEO)

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, UKP, Službe za borbu protiv organizovanog kriminala u koordinaciji sa Javnim tužilaštvom za organizovani kriminal u Beogradu, nakon višemesečne istrage usmerene na otkrivanje i razbijanje mreže krijumčara ljudi, u sinhronizovanoj akciji na području Beograda, Pirota, Subotice, Niša i Šimanovaca, uhapsili su 11 pripadnika organizovane kriminalne grupe, zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično delo nedozvoljen prelaz državne granice i krijumčarenje ljudi.

- Oni se sumnjiče da su, od decembra 2024. do kraja aprila 2025. godine za najmanje 180 iregularnih migranata, omogućili nedozvoljen prelaz državne granice Bugarske i Srbije, nedozvoljen tranzit preko Srbije, kao i nedozvoljen prelaz državne granice Srbije i Hrvatske, kao i Mađarske i dalji tranzit do Nemačke - navode u saopštenju.

Organizovanu kriminalnu grupu predvodio je D. T.(1977) iz Beograda, koji je, sumnja se, koordinirao nedozvoljenim tranzitom iregularnih migranata od blizine državne granice sa Bugarskom do Beograda, odakle su odvoženi do više lokacija u Beogradu, a zatim ka Subotici gde im je omogućavan nedozvoljen prelaz državne granice, ili ka Šimanovcima, gde su skrivani u kamion i krijumčareni do Nemačke.

Pogledajte kako su uhapšeni:

Pored D. T. uhapšeni su B. N. (1994) iz Pirota, Z. P. (1965), Lj. M. (1984) i J. P. (1987) iz Subotice, B. M. (1982) iz Šimanovaca, A. M. (1980) iz Dimitrovgrada, I. A. (1985) iz Niša, M. A. (1983) iz Pirota i M. J. (1973) i M. B. (1981) iz Beograda.

Prilikom pretresanja stana i drugih prostorija osumnjičenih pronađena su i privremeno oduzeta tri automobila, više mobilnih telefona, oružje, više od 40.000 evra i 650.000 dinara.

Osumnjičeni će, uz krivičnu prijavu, kojom je obuhvaćeno još tri lica koja se trenutno nalaze u inostranstvu i za kojima će biti raspisane međunarodne poternice, biti sprovedeni Javnom tužilaštvu za organizovani kriminal u Beogradu.

Autor: D.B.