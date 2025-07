Više javno tužilaštvo u Novom Sadu saopštilo je da je su u saradnji sa Posebnim odeljenjem za suzbijanje korupcije i Uprave kriminalističke policije Odeljenja za borbu protiv korupcije, uhapšeni osumnjičeni L.V. i S.Ž. zbog osnova sumnje da su izvršili krivično Pranje novca i krivično delo iz člana 136 Zakona o bankama.

U toku do sada preduzetih radnji, utvrđeno je da postoje osnovi sumnje da se osumnjičeni L.V., kao odgovorno lice u privrednom društvu iz Sente, u periodu od 1.1.2015. do 30.4.2025. godine bavio davanjem kredita, bez dozvole za rad Narodne banke Srbije. Zaključivanjem Ugovora o zajmu sa fizičkim licima i dajući im ugovorene novčane iznose na period od 30 dana uz naplaćivanje provizije od 10%, osumnjičeni L.V. je za to privredno društvo pribavio protivpravnu imovinsku korist u ukupnom iznosu od 17.521.803,13 dinara.

Osumnjičena S.Ž. je pomagala osumnjičenom L.V., tako što je sačinjavala dokumentaciju potrebnu za realizaciju ugovora, kao i Anekse ugovora o zajmu sa provizijom od 10% na neisplaćeni iznos, u situaciji kada fizička lica nisu vraćala glavnicu.

Od provizije uplaćivao sebi doprinose za osiguranje

Novcem koji potiče iz nezakonito naplaćene provizije od 10% po svakom ugovoru o zajmu i Aneksu ugovora o zajmu, osumnjičeni L.V. je vršio uplate doprinosa za obavezno socijalno osiguranje za sebe iznosu od 1.260.404,14 dinara, isplatu bruto zarade S.Ž. u iznosu od 5.004.513,90 dinara, dok je preostali iznos od 11.256.885,10 dinara koristio dalje za poslovanje svog privrednog društva.

Na osnovu odobrenja Posebnog odeljenja za suzbijanje korupcije Višeg javnog tužilaštva u Novom Sadu, osumnjičenima L.V. i S.Ž. je određeno zadržavanja do 48 časova, u kom roku će u skladu sa zakonom biti privedeni i saslušani u Posebnom odeljenju za suzbijanje korupcije Višeg javnog tužilaštva u Novom Sadu.

Autor: D.B.