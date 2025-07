ISKRAO IZ KUĆE SA TROTINETOM?Komšije dečaka kojem je amputirana noga otkrili nove detalje nesreće

Nesreća se dogodila kada je dečak na trotinetu izletio na put i podleteo pod kamion.

Lekari pažljivo prate oporavak deteta.

Dečak (12) koji je teško povređen u saobraćajnoj nesreći u Vranju uzeo je kobnog dana trotinet svojih roditelja dok su on bili na poslu, nakon čega je podleteo pod kamion, tvrde poznanici njegove porodice.

Kako nezvanično saznajemo roditelji mališana zaposleni su u istoj firmi i u vreme saobraćajne nesreće nalazili su se na poslu, a povređenog dečaka i njegovog mlađeg brata čuvala su baka i deka koji žive sa njima u porodičnoj kući u Vranju.

Poznanici porodice dečaka (12), koji je vozio električni trotinet kojim je podleteo pod kamion, za njih imaju samo reči hvale.

Vranjanci su ispričali da je to divna porodica, da su povređeni dečak i njegov mlađi brat deca za primer, a njihovi roditelji su prema tvrdnjama veoma požrtvovani i radni ljudi.

- Taj dečak je dete za primer, to je jedno toliko vaspitano i kulturno mlado stvorenje, da ja ne umem rečima da vam opišem njegov dobrotu. Jako se brinem za njega, samo da mu dragi Bog pomogne da se oporavi i da posledice ovog užasa budu što manje. Njegovi roditelji su mladi ljudi, veoma dobri i požrtvovani. Dečakova majka je nedavno počela da radi u istoj firmi gde joj radi i muž. Kada su oni na poslu decu čuva baka, mnogo ih lepo žena pazi i voli. Taj dan kada se dogodila katastrofa dečakovi roditelji su bili na poslu, a na njega i brata je pazila baka - ispričala je Vranjanka.

Dečak (12) krišom izašao iz dvorišta?

Ona je istakla da je tog 9. juna prvi put videla dečaka na električnom trotinetu i da sumnja da se mališan iskrao iz kuće i samoinicijativno uzeo da se provoza.

Prema njenim rečima, ulica u kojoj se dogodila saobraćajna nesreća veoma je prometna, a kako ona tvrdi, vozači koji tuda prolaze gotovo nikada ne poštuju propise.

- Mislim da je taj električni trotinet od dečakovih roditelja, ja njega nikada nisam videla da ga vozi. Mislim da ga je prvi put i vozio na dan nesreće. Koliko sam ja razumela, iz kasnijih razgovora sa njegovom bakom, on se iskrao iz dvorišta na trotinetu. Jedna sekunda je bila dovoljna i eto, sada je u životnoj opasnosti. U našoj ulici niko ne vodi računa kako vozi, ovde stalno proleću automobili, kamioni i raznorazni motori, čak i oni koji se ne čuju. Dečak je mnogo mlad da bi znao da vozi, na sve to nepažnja vozača koji su navikli da ovuda jure... Mislim da je svašta uticalo na ovaj nesrećni slučaj. Opet kažem, to je divna porodica i nadam se da će dete izaći sa što manjim posledicama, zbog njega, ali i ostalih članova tog domaćinstva - zaključila je ona.

Majka povređenog dečaka u lošem stanju

Muškarac koji je vrlo blizak sa porodicom dečaka, kojem je amputirana noga, ispričao je da je majka mališana jako teško podnela kada je čula šta se njenom sinu dogodilo.

Prema njegovim rečima, roditelji dečaka su odmah su napustili svoje radno mesto i uputili se ka mestu saobraćajne nesreće.

- Kada im je javljeno da je dečak doživeo saobraćajnu nesreću, oboje su bili na poslu u firmi, oni su se izbezumili. Majka je počela da vrišti na sav glas i da plače. Brzo su krenuli na lice mesta. Ona je sve vreme bila uz sina. Plakala je i molila Boga da joj spase dete. Bila je sa njim i u kolima Hitne pomoći. Muž je drugim autom pratio ambulantna kola u stopu. Sa njim je bio prijatelj sa posla. Od trenutka nesreće do sada, njih dvoje su uz dečaka. Sada se nalaze svi u Nišu. Ni otac ni majka nisu želeli da idu kući, bar da odmore i da se okupaju, ne žele da napuste Nišku bolnicu niti da se odvoje od svog deteta. Majka je još uvek van sebe, jako je potresena, gleda u jednu tačku i plače. Mlađi sin je u porodičnoj kući sa bakom i dekom koji vode računa o njemu - otkrio je prijatelj ove porodice.

Dečaku amputirana noga

Podsetimo, dečaku (12) koji je 9. jula u Vranju teško povređen kada je električnim trotinetom podleteo pod kamion, amputirana je noga u Nišu, gde je prebačen u teškom stanju. Kako je potvrđeno, on je i dalje životno ugrožen.

Prema nezvaničnim informacijama, lekari su pokušavali da mu spasu nogu, ali su, uprkos naporima, bili prinuđeni da izvrše amputaciju. Dete je i dalje životno ugroženo na Jedinici intenzivnog lečenja Klinike za dečju hirurgiju i ortopediju UKC Niš.

Svedoci opisali jezive scene nesreće u Vranju

Ljudi koji su se slučajno zadesili na mestu nesreće kažu da je bilo jezivo.

- Kamion je išao baš polako. Odjednom je dete izletelo iz bočne ulice, nije stalo na znak stop, niti je pogledalo, levo desno, direktno pod točkove. Svi smo prišli, kao i vozač da pomognemo, hitna je veoma brzo stigla - kaže jedan od svedoka događaja.

Oglasio se lekar nakon amputiranja dečakove noge

U petak su iz UKC Niš naveli da je situacija malo bolja - dečak je stabilizovan, ali su povrede koje je zadobio izuzetno teške i takve da su lekari uzdržani od dugoročnih prognoza, dok sve traume ne budu sanirane kako treba.

- Malo je bolja situacija sa povređenim dečakom. On je u četvrtak uveče imao jednu epizodu krvarenja koje je sanirano sa dve jedinice krvi. To je stabilizovano. Njegova krvna slika je sada u mnogo boljem stanju nego što je bila. Ono što je vrlo važno jeste da parametri zapaljenja koji su kod takvih trauma ekstremno visoki u odnosu na referentne vrednosti su polako počeli da padaju. Ja sam ga juče previjao ispirao tu ranu koja je 35 centimetara. Za sada ne pokazuje znake inflamacije, ali tu ne smemo nikakvu prognozu da damo dok sve ne bude sanirano kako treba – naveo je dr Živojin Spasić, rukovodilac Klinike za dečju hirurgiju, dečju ortopediju i traumatologiju UKC Niš.

Autor: S.M.