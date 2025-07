PONOVO SE RAZBUKTAVA RAT SA ŠKALJARCIMA: Ubijen još jedan kavčanin! Za manje od 24 sata likvidirana dva pripadnika klana

U Staroj varoši u Podgorici došlo je do upotrebe vatrenog oružja, a prema saopštenju policije ubijen je Igor Nedović.

Iz te institucije je saopšteno da je na njega oko 13.30 časova pucala za sada nepoznata osoba i da sve rade kako bi ga identifikovali...

"Danas je oko 13.30 časova u Podgorici došlo do upotrebe vatrenog oružja od strane, za sada nepoznatog lica, a na štetu I.N. On je ovom prilikom zadobio teške telesne povrede i njemu se ukazuje medicinska pomoć. Nedović je podlegao povredama posle pucnjave.

Policijski službenici Regionalnog centra bezbjednosti 'Centar', Odjeljenja bezbjednosti Podgorica, kao i Sektora za borbu protiv kriminala, uz podršku taktičkih jedinica, a u koordinaciji Višeg državnog tužilaštva u Podgorici, sprovode hitne intenzivne aktivnosti u cilju utvrđivanja svih činjenica i okolnosti ovoga događaja, identifikacije, lociranja i procesuiranja izvršioca", navodi se u saopštenju policije.

Kako su kazali iz policije, uviđaj na licu mesta je u toku i njime rukovodi viši državni tužilac, a o daljem toku aktivnosti će fazno izveštavati javnost.

Nedović je u maju ove godine ranjen u pucnjavi u jednom lokalu u naselju Siti kvart. Iz policije su tri dana nakon pucnjave saopštili da su rasvetlili pokušaj ubistva Nedovića, a osumnjičeni su Tarik Muminović (21) i Arjan Rečković (22).

Prema policijskim podacima, Nedović je bio blizak kavačkom kriminalnom klanu.

Podsećamo, kako je Kurir izvestio, u Barseloni je juče ubijen pripadnik kavačkog klana. Sumnja se da je likvidiran odbegli Filip Knežević (36), koji je prema navodima optužnice jedan od direktnih egzekutora škaljaraca Alana Kožara i Damira Hadžića na ostrvu Krf 23. jula 2020.

U njega je ispaljeno više metaka - tri su ga pogodila u leđa, a jedan u glavu.

Sumnja se da se razbuktava obračun zavađenih klanova. Podsetimo, krvavi rat škaljarskog i kavačkog klana počeo je 2014. i do danas je odneo više od 80 života.

Autor: Dalibor Stankov