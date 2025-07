'NE ZNAM ŠTA BI SE DESILO DA SAM BIO TU' 4 meseca od ubistva kod Smedereva, osumnjičeni uskoro pred sudom

Suđenje za ovaj zločin trebalo bi da počne početkom avgusta, za kada je pozvana da svedoči ćerka ubijene žene, koja je i prisustvovala užasu.

"Svaki dan mi je sve teže i teže, mi smo bili jako vezani porodično. Ne znam šta bi se dogodilo da sam ja bio tu kada mi je ubio majku, verovatno bi se desile dve sahrane", reči su Nenada C,, neutešnog sina Dragice V, (53) koju je pre nešto više od četiri meseca ubio Miodrag M. (66) u selu Osipaonica kod Smedereva!

Podsetimo, femicid koji je šokirao Srbiju dogodio se 12. marta u selu Osipaonica kod Smedereva, kada je Miodrag M. (66) golim rukama ubio bivšu emotivnu partnerku Dragicu V. (53) u dvorištu kuće, naočigled njene ćerke i unuka. Suđenje za ovaj zločin trebalo bi da počne početkom avgusta, za kada je pozvana da svedoči ćerka ubijene žene, koja je i prisustvovala užasu.

- Sestra je bila dugo jako loše zbog toga, tek sada polako dolazi na svoje, teško mi je i dok nju gledam, ona je svemu tome prisustvovala, bilo je strašno - kaže Nenad za Kurir.

Kako nam je on ranije ispričao, kobnog dana došlo je do žučne rasprave između Dragice i Miodraga, nakon čega je on nasrnuo na ženu i brutalno je zadavio. Ubistvo se, kako smo pisali, dogodilo pred članovima njene porodice koja je bezuspešno pokušavala da ga spreči. Unuk ubijene žene rekao je ranije za Kurir da je Miodrag, dok je davio njegovu baku, imao "hladan pogled i smeškao se".

- Nismo mogli da ga odvojimo od nje! Moju majku i mene je gledao u lice i govorio: "Ubio sam je, sve mi je uzela" - rekao je on ranije.

Prema Nenadovim rečima, svađe između njegove majke i Miodraga počela je zbog kuće i pomoćne zgrade na imanju, a nakon njenog ubistva, iako kuća pripada njima, ključ još uvek ne mogu da dobiju zbog sudskog postupka koji tek treba da počne.

Naime, još 2008. godine, Miodrag je Dragici poklonio deo kuće uz ugovor o doživotnom izdržavanju, ali je kasnije tražio povraćaj. Takođe, između njih je postojao spor zbog novčane otkupnine koju je Dragica pokušavala da naplati, od ugovorenih 35.000 evra, Miodrag je isplatio svega 5.000.

- Savetovao sam majku da je najbolje ili da on njoj isplati pola ili ona njemu i da pusti to sve iza sebe da ne bi bilo problema, jer su non-stop bile svađe oko tog imanja. Dogovor je bio da on mojoj majci isplati oko 35.000 evra. Dao joj je kaparu od 5.000 evra, a ostatak je trebalo kasnije da isplati, ali to nije učinio. Kasnije je našao kupca za kuću i ostalo je na tome da majci isplati ostatak kad je proda. Mama je i na to pristala, samo da se skloni od njega - ispričao je naš sagovornik.

Pre samog ubistva, Dragica je telefonom razgovarala sa ćerkom kada joj je rekla da joj Miodrag preti. Ubrzo potom, dogodila se tragedija.

Osumnjičeni je, podsetimo, nakon ubistva pokušao da pobegne, ali je ubrzo pronađen i uhapšen u okolini sela. Više javno tužilaštvo u Smederevu naložilo je obdukciju tela, a Miodrag M. je zadržan u pritvoru uz krivičnu prijavu za teško ubistvo.

Autor: Marija Radić