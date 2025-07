'Moj sin im ne bi naudio, ali...': Majka Alekse (23) iz Knjaževca koji je ubio oca, baku i deku progovorila nakon izricanja presude

Aleksa Milojević je 6. juna prošle godine u porodičnoj kući u Knjaževcu karabinom ubio bolesnog oca Predraga (60), dedu Miloša (80) i babu Sarajevku (83).

U potresnoj ispovesti za Informer, oglasila se majka ubice, koja je rekla šta se dešavalo u sudnici, objasnivši kakvo je detinjstvo Aleksa imao, da je, po njenim rečima, sve moglo da se izbegne, ali i da je i kazna ipak mogla biti gora po njenog sina.

Viši sud u Zaječaru osudio je Aleksu Milojevića (23) iz Knjaževca na 20 godina zatvora zbog trostrukog ubistva u porodici.

Tužilac je u završnim rečima tražio najstrožu kaznu, da Milojević bude osuđen na doživotnu robiju. Međutim, sud je izrekao kaznu od 20 godina zatvora koliko je Zakonom predviđena za ovako krivično delo.

Aleksa Milojević se od momenta hapšenja nalazi u pritvoru i u svojoj odbrani je na saslušnju tužiocu rekao da se ničega ne seća i da je imao prekid svesti, izrazivši kajanje što je učinio ovakav zločin prema ljudima koji su ga podigli, izdržavali i koje je neizmerno voleo.

Pri izricanju kazne Aleksi Milojeviću u sudnici je bila nesvakidašnja situacija. Prisustvovala je i Aleksina majka Zorica, koja je za Informer jedva pričala, navodeći da nema ko nije zaplakao. Od prisutih novinara, do Aleksine advokatice, kojoj se, kako je izrekla, ovako nešto prvi put dogodilo u karijeri.

- Šta da vam kažem, nemam snage da progovorim. To je moje dete i najviše mi je žao, duša me boli što je to dete za koga niko nikada nije imao nijednu ružnu reč da kaže. Od komšiluka, porodice, nastavnika, drugova... niko. Nije bio nikada problematičan, ni u školi i nakon toga. Ne mogu da opravdam to što je uradio, nikakako, pa kakav bih ja čovek bila. Da je bio narkoman, alkoholičar i tako nešto uradio, pa neka robija, šta ja tu mogu. Ali kako i sam sada kaže moj Aleksa, da je bio stariji i zreliji, ne bi do ovoga došlo - navodi Zorica.

Zorica kaže da je Aleksa imao teško detinjstvo, te da nije izdržao pod pritiskom.

- Imao je stresno detinjstvo i odrastanje, brinuo je sam o njima. Oni su bili teški ljudi, zahtevni ljudi. Deda je bio dementan, otac oboleo od najteže bolesti. Svekar i svekrva su dugo radili u inostranstvu, morala je da se poštuje svaka njihova želja, nihova reč je bila zakon. Verovatno nije više mogao da podnese taj pritisak, ne znam šta da kažem - istakla je ona.

Aleksina majka kaže da mu je predlagala da ostavi baku, deku i oca i dođe kod nje, ali nije je poslušao.

- Zvala sam ga da pređe kod mene, da ode da ih ostavi da gleda sebe svoj život. Da je tako uradio bilo bi svima bolje i do ovoga ne bi došlo. Sada bi oni bili živi, pa kako god, a moje dete ne bi trunulo u zatvoru i ceo život nosilo teret koji će ga proganjati. Opet mogu da kažem da je moglo i da ga zadesi gore, da bude doživotno na robiji. Hvala Sudu. Kao majka ne opravdavam to što je moje dete uradilo, ali mlad je, šta da kažem, verovatno je to bilo u sekundi, u očaju kada on više nije mogao normalno da rasuđuje - rekla je Zorica.

Ona dodaje i to da Aleksa nikad ne bi povredio nekoga koga je toliko voleo.

- Aleksa to nikada ne bi uradio nekome koga je toliko voleo i brinuo o njima. Mislim da je ovo malo i previsoka kazna u odnosu na ono što se dogodilo u Duboni, gde je neko zavio mnoge kuće u crno i izrečena mu je ista kazna. Da me ne shavatite pogrešno, u šoku sam, pod stresom, majka sam, ne mogu da prihvatim ga gledam koliko je bio uplašen i zbunjen, ali šta je tu je, moglo je i gore biti. Učinjeno je nešto što nije trebalo i sad je gotovo - kroz plač govori Zorica.

