'TRAGEDIJA KAKVU SMO VIĐALI SAMO NA FILMU' Komšije UBICE žene i sina iz Bajine Bašte u šoku nakon KRVAVOG PIRA: Jedno dete mu je umrlo pre nekoliko godina, sad je on PRESUDIO drugom - Ostavio i OPROŠTAJNO PISMO?!

U noći između nedelje i ponedeljka tišinu mirnog sela Obajgora kod Bajine Bašte prekinuo je jeziv zločin. M.R. (69) ubio je suprugu A.S.R. (49), sa kojim je bio u brakorazvodnoj parnici, i sedmogodišnjeg sina, a zatim izvršio samoubistvo.

Meštani ovog mirnog sela u potpunom su šoku i ističu da ovakva tragedija nikada ranije nije zabeležena u njihovom kraju.

- Ovo je tragedija kakvu smo mogli da vidimo samo na filmovima. Da nam je neko pričao, ne bismo verovali. Kažu da je ženu ubio u dnevnoj sobi, sina u dečijoj, a sebe u kupatilu. Čuli smo da je ostavio i oproštaju poruku, nekakvo pismo, stvarno jezivo! Horor! Mi ovako nešto ne pamtimo, mislim da je ovo prvi put da se ovako jeziv zločin dogodio ovde - kaže potreseni meštanin za Kurir.

Prema rečima meštana, M.R. je za njih bio dobar i vredan čovek, a njegov život obeležen je porodičnom tragedijom. Naime, njegov sin iz prvog braka preminuo je od posledica teške bolesti.

- Stariji sin mu je preminuo pre nešto više od godinu dana, jako je tugovao za njim, njemu i bivšoj ženi ostavio je porodičnu kuću. Posle smrti starijeg sina totalno se povukao u sebe. Važio je za uglednog i vrednog komšiju, nije mnogo ni boravo u Srbiji, više je živeo "na točkovima". Pretpostavjamo da je gubitak sina uticao na to da on totalno skrene sa puta, još na sve to i drugi neuspeli brak... Ana, druga žena Mihailova, našla je valjda i drugog i pre nego što su se zvanično razveli - kaže meštanin i dodaje:

Dan žalosti u Bajinoj Bašti

Opština Bajina Bašta je na svom zvaničnom sajtu navela da će 22. jula biti Dan žalosti zbog velike tragedije koja se dogodila na teritoriji ove opštine.

- Povodom tragičnog događaja koji se dogodio, predsednik Opštine doneo je odluku o proglašenju Dana žalosti na području opštine Bajina Bašta, u utorak 22. jula 2025. godine.

Dan žalosti obeležava se isticanjem zastave na pola koplja na zgradi Opštine, javnim preduzećima i ustanovama čiji je osnivač Opština Bajina Bašta.

Elektronski i drugi mediji, organizatori javnih programa dužni su da svoje programe i sadržaje prilagode Danu žalosti - navodi se na sajtu opštine.

- Jednostavno sa ženama kao da nije nikada imao sreće. Doveo je mladu A. iz Rusije, ona je u početku radila u obližnoj lokalnoj prodavnici, živela je u selu sa sinom, dok je on stalno putovao. Eto, dobio je sina u poznim godinama, mi smo mislili da je dečak uneo radost u njegov život i da je brižan otac. Takav je utisak odavao, a šta se dogodilo u njihova četiri zida niko ne može da zna. Tajnu je odneo u grob.

Stravičan zločin, podsetimo, dogodio se u nedelju oko 20 časova, a kako smo ranije pisali, motiv svirepog zločina koji se sinoć dogodio u selu Obajgora kod Baijen Bašte mogla bi da bude svađa između supružnika oko starateljstva nad njihovim sedmogodišnjim sinom!

- Voleo je tog dečaka više od svega, priča se da nije želeo da se od deteta odvaja, stalno je delio fotografije sina na društvenim mrežama, voleo je da zabeleži i podeli sa prijateljima srećne trenutke. Ne možemo da verujemo da je mogao da im presudi. Od sinoć ne spavamo i stalno se pitamo - Gde će mu duša? Tražimo opravdanje, razlog, motive, ali, definitivno ih nema, ne postoji opravdanje za ovakav zločin. Nije smeo ovo da uradi, problemi se ovako ne rešavaju - zaključuju sagovornik van sebe zbog nezapamćenog zločina.

Iako komšije M.R. kažu da je za njih bio dobar, za svoju porodicu, sudeći po prihavama za nasilje, izgleda da nije. Naime, on je bio osuđivan za porodično nasilje u martu ove godine nakon što ga je sada ubijena žena prijavila.

- Navodno je više puta bio nasilan prema njoj, moguće da ga je zato i ostavila i preselila se u Novi Sad. Dete je ostalo kod njega, tu je išao u školu, a u nedelju je ona došla taksijem u selo, najverovatnije da bi videla dete i da bi se dogovorili šta će i kako e dalje - objašnjava izvor.

Autor: Iva Besarabić