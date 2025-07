ZADOBILE JEZIVE POVREDE GLAVE, PREMINULE NA LICU MESTA! Završena obdukcija dve drugarice iz Lazarevca koje su POGINULE na putu za more (FOTO)

Drugarice iz Lazarevca, B.Ć. (22) i J.R. (22) koje su poginule u jezivoj saobraćajnoj nesreći na putu Bileća-Trebinje, po nalazu obdukcije prilikom udesa zadobile su kobne povrede glave, navode bosanski mediji.

Podsetimo, saobraćajna nesreća, dogodila se 26. jula oko 9.30 časova u mestu Čepelica na putu Bileća-Trebinje. Devojke iz Srbije bile su u vozilu marke "pežo" i sudarile su se, iz za sada nepoznatog razloga, s kamionom marke "mercedes".

Od zadobijenih povreda preminule su na licu mesta, iako su lekari pokušali da ih nekoliko puta reanimiraju, a prve fotografije sa mesta nesreće su jezive.

- Urađena je obdukcija tela devojaka koje su juče stradale u saobraćajnoj nesreći u mestu Čepelica kod Bileće kojom su utvrđene višestruke povrede. Obdukciju tela je radio doktor Dražen Damajanjuk specijalista sudske medicine - navodi ATV, gde citiraju njihove reči.

"Povrede glave imaju obe devojke. Devojka koja je bila suvozač još je imala i prelom nadlaktice i povrede jetre. Najverovatnije to je bila trenutna smrt iako je ukazivana prva pomoć. To su baš teške povrede glave kod obe i to je uzrok smrti" - rekao je za ATV doktor Damjanjuk.

Iz Tužilaštva u Trebinju i danas kažu da je uviđaj pokazao da su stradale devojke izgubile kontrolu nad vozilom.

- Uviđajem je na osnovu onoga što su svedoci rekli i na osnovu tragova konstatovano da su devojke nažalost, izgubile kontrolu i izazvale ovu saobraćajnu nesreću. Vidi se i pozicija kamiona, stajao je u svojoj traci - rekao je Srđan Vukanović.

Da su devojke prešle u suprotnu traku svedočio je vozač iza kamiona, ali i Bilećanin koji je vozio kamion u koji su se direktno zakucale devojke iz Lazarevca, koje su ovim putem krenule na more.

Familija stradalih devojaka danas je stigla u Trebinje, a tela će danas biti transportovana u Srbiju.

Autor: Iva Besarabić