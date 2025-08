HOROR KOJI JE ŠOKIRAO SRBIJU! Monstrum silovao dete, majka mu pomagala - Advokat otkrio detalje koji lede krv u žilama!

Trogodišnja Kaja Janković zverski je do smrti silovana pre tačno 20 godina, a za nezapamćeni zločin osuđena je devojčicina majka Ana Filipović i njen emotivni partner Mališa Jevtović.

Punih dvadeset godina prošlo je od jednog od najmonstruoznijih zločina u Srbiji, kada je trogodišnja Katarina Kaja Janković zverski silovana i ubijena, a za ovaj svirepi zločin osuđeni su Mališa Jevtović (50) i njena majka, Ana Filipović (45), žena koja je gledala zločin i čuvala stražu, dok joj emotivni partner muči i zlostavlja dete!

Na pomen ovog zločina, i danas se ledi krv u žilama, dok Mališino i Anino ime budi bes i ljutnju, s obzirom na to da je Jevtović osuđen na tadašnju maksimalnu kaznu zatvora u trajanju od 40 godina, dok je Kajinina majka dobila 37 godina robije.

Dvadeset godina nakon zločina i kazne koja je usledila, advokat koji je prvi preuzeo slučaj Mališe Jevtovića, Slaviša Makai, u razgovoru za Kurir, otvorio je vrata svoje profesionalne i lične borbe, suočen sa pitanjima koja mnogi ne bi ni želeli da izgovore. On otkriva zašto je branio takvog čoveka.

- Pozvao me je Mališin brat i upitao da li bih želeo da se prihvatim njegove odbrane, jer su prethodni advokati kojima su se kao porodica obraćali, odbijali. Ja sam se jako dvoumio da li da prihvatim i kako uopšte to da prihvatim... Borio sam se i sa lične i sa profesionalne strane, pogotovo što u tom momentu ja kod kuće imam ćerkicu uzrasta male Kaje, ali ja sam se okrenuo pozivu advokata, kao advokat polažete zakletvu da ćete pružuti svu pomoć i da ćete iskoristiti svo znanje, stoga je priroda naše profesije takva - započeo je Makai.

On priznaje da je sam proces bio dug, iscrpljujući i ispunjen dubokom tugom.

Inače, u tom momentu, advokatu stiže pismo iz zatvora, u kom je Mališa Jevtović naveo da želi da se brani sam u nastavku suđenja, što u svakom slučaju nije bilo moguće zbog kompleksnosti učinjenog delo. Ipak, advokat Slaviša Makai, nakon toga nije više bio izabrani branilac monstruma, čiju je odbranu preuzeo advokat Vilijam Paspalovski.

Tokom istrage je utvrđeno da je Mališa Jevtović u više navrata seksualno zlostavljao malu Kaju, uz saglasnost njene majke Ane, sa kojom je tada bio u vezi. Tog kobnog dana u julu, dete su odveli u Zvezdarsku šumu, gde je Jevtović zverski pretukao i silovao dete, dok je majka hladnokrvno pušila cigaretu i čuvala mu stražu.

- Dete je bilo krvavo, prljavo i u agoniji. Nije mogla ni da stoji, ni da plače... Umesto da je spasu, oni su je odveli kući, ostavili je da umire, dok su mirno večerali kao da se ništa nije dogodilo. Tek kasnije su je odveli u bolnicu i slagali da je pala s kreveta, pokušavajući da opravdaju užasne povrede - ispričao je ranije izvor blizak istrazi.

Mališa Jevtović promenio je veru u islam nakon što je iz "Zabele" prebačen u "Novu Skelu" u Beogradu, gde ga je redovno posećivao brat, dok ga se ostatak familije odrekao.

- Jevtović je počeo da se izjašnjava kao musliman. Pustio je bradu i kosu i promenio je ime. Svakog dana se klanja Alahu u isto vreme. Tako je počeo da se izjašnjava nakon što je iz Zabele prebačen u Novu Skelu u Beogradu. Inače, u pomenutom zatvoru se nalaze najteži zločinci među kojima je i Dragan Đurić koji je silovao i ubio Tijanu Jurić, potom tu je i Dragan Nikolić Čombe koji je 2005. godine ubio Tamaru Ivanović (13).

- Bezbednost u ovom zatvoru je na najvišem mogućem nivou. Smešteni su u dvokrevetne sobe sa rešetkama, imaju pristup kablovskoj televiziji, toploj vodi, a mogu da koriste slikarski atelje, sportske hale, vežbaonice... Inače, čak su i pedofili, koji nigde nisu prihvaćeni, ovde najbezbedniji - preneli smo ranije.

Nažalost, bilo je prekasno. Mala Kaja je preminula od unutrašnjeg krvarenja i brojnih povreda koje su sudski veštaci opisali kao "jezive, višestruke i nanete sa jasnom namerom".

Jevtović promenio veru u zatvoru

Kako kaže advokat Makai, on se ovim poslom bavi tačno 41 godinu, a prema njegovim rečima, pored ovoga, bilo je još slučajeva koji su bili dugi i teški, međutim, ništa nije moglo da se poredi sa smrću male Kaje.

- Posle toliko godina, pitanje je da li bih opet prihvatio da zastupam Mališu Jevtovića. Mnogo sam se tada dvoumio, bila je borba između onog ličnog, da li prihvatate da li se to desilo ili ne, a onda je tu i ono profesionalno. Bez obzira na lične stvari, prevagnulo je da idem ka profesionalnom. Najjednostavnije je kada imate priznanje, a onda idete ka tome zašto je to neko uradio, zato je ovo bilo teško za mene - zaključio je naš sagovornik.

Zločin koji nikada neće biti zaboravljen

- Cela nacija je potresena, jer do tada nismo imali silovanje i ubistvo deteta od tri godine, to je bilo najstrašnije i najbrutalnije, ali smo imali činjenicu da oni oboje u prvi mah poriču da su to uradili - rekao je Makai, nakon čega se osvrnuo i na sam susret sa monstrumom.

- Kad pogledate lik male Kaje, devojčice koja je bila anđeo, tu niko ne može biti ravnodušan, i u toj situaciji stvarate sliku kako se to desilo. A onda morate da vodite postupak kao profesionalac. Klijent vam tvrdi da nije kriv, a vi istovremeno gledate dokaze koji vas lome iznutra. Kada sam prvi put video Mališu Jevtovića, video sam jedno bledo lice, on je odmah negirao da je počinio to delo, a vi to onda morate ili da prihvatite sa rezervom ili da pođete samo od toga što on kaže, pa da vidite da li to može da bude moguće ili ne. Naš razgovor je išao u tom smeru da sam ja morao kao njegov branilac da stanem iza onoga što mi klijent kaže, a s druge strane, pošto on negira, da vidimo šta se zapravo onda desilo - dodaje advokat.

- U razgovoru sa njegovom porodicom, Mališina majka mi je tada rekla: "Ako je to uradio, neka gori u paklu, ako nije, pomozite mu", mene je to jako pogodilo i verovatno je to bio razlog da ja prelomim i prihvatim tu odbranu, bez obzira što ću možda biti izložen pogledima i pogrdnim rečima drugih osoba. Ipak, ja sam se trudio da to radim čisto profesionalno. Takođe, postojao je i pritisak porodice, jer kada je takav slučaj u pitanju, morate biti potpuno predani tome. Imao sam stotinu pitanja, stotinu nedoumica, a sve vreme smo polaziti od toga da je zločin počinio Mališa Jevtović - priča advokat i podseća da u tom momentu postoje dvoje osumnjičenih.

Pored Mališe, lisice na ruke su stavljene i majci devojčice, a nakon negiranja dela, njih dvoje počinju da svaljuju krivicu jedno na drugo.

- Ceo taj slučaj je bio jako strašan, a kroz svako to suđenje i kroz svaki naslov u medijima, prolaze baka i deka male Kaje. Oni su čekali da dožive da ona poraste, čekali su zagrljaj tog malog zlata i odjednom toga nema, a u jednom danu onu su ti koji su izgubili svoju ćerku i unuku, a sa druge strane tu je i neverica majke Mališe Jevtović koja ne može da shvati da je on to uradio - priseća se Makai.

Ako živi dočekaju da im istekne kazna, Mališa će imati 71 godinu, a njegova bivša ljubavnica 62 kada izađu na slobodu. Kaja, međutim, nikada nije imala priliku da proslavi ni četvrti rođendan.

Branio čoveka kojeg su svi već bili osudili

Zločin koji je 17. jula 2005. godine počinjen u Zvezdarskoj šumi u Beogradu zaprepastio je celu Srbiju. Slika devojčice anđeoskog lica, čije je telo bilo puno modrica, krvi i rana, danima je bila na naslovnicama, a imena Jevtovića i Filipovićeve postala su sinonimi za monstrume.

Autor: Dalibor Stankov