Belivukov prijatelj tukao Zorana Jakšića! Obratio mu se sa osmehom, pa DOBIO BATINE - Isplivale tajne beogradskih narko-bosova

Narko-bos Zoran Jakšić, koji je 28. jula umro u zatvoru u Peruu pod još uvek nerazjašnjenim okolnostima, prema optužnici beogradskog tužilaštva učestvovao je tokom 2019. i 2020. u švercu kokaina iz Južne Amerike u Evropu kao jedan od vođa kriminalne grupe u kojoj je bio i odbegli Radoje Zvicer. Interesantno je da ga je, prema snimku iz jednog noćnog kluba, samo nekoliko godina ranije u Beogradu pretukao Darko Ristić Meda, drug i prijatelj Veljka Belivuka.

Podsetimo, Belivuk je uhapšen 4. februara 2021. kao vođa kriminalne grupe optužene za sedam ubistava. Tokom suđenja, on je pominjao i vođu kavačkog klana Radoja Zvicera.

- Zvicer mi je prijatelj, išli smo kod njega na babine - rekao je Belivuk pred Specijalnim sudom.



O odnosu Belivuka i Zvicera, prema presretnutoj Skaj komunikaciji, razgovarali su i drugi pripadnici klana koji su između sebe govorili da "Belivuk Zvicera gleda kao u boga".

Interesantno je da je 2015. drugi Belivukov prijatelj o kom je govorio pre hapšenja, brutalno u noćnom klubu tukao saradnika vođe kavačkog klana.

Veljko Belivuk, pre hapšenja, potvrdio je da je Darko Ristić Meda koji je udario Jakšića u jednom klubu njegov drug.

- Nego kako ga je Meda nokautirao. Ja ne ulazim u to, uopšte me ne interesuje šta je čovek radio, da l' je kriv nije kriv, ja samo kažem, Meda je drug naš, to je nesporno. Krivo mu je što je to tako predstavljeno, on zna šta je uradio, ne krije, jesam, nije to, ali to nije jedini snimak - pričao je Belivuk.

Na snimku koji se pojavio vidi se Jakšić u beloj jakni, sa kačketom na glavi kako u pratnji jednog momka izlazi iz poznatog noćnog kluba u Beogradu. U trenutku zastaje, rukom dodiruje momka iz obezbeđenja i nešto mu kaže sa osmehom na licu, posle čega ga krupni mladić odmah udara pesnicom u glavu. Od udarca mu je odleteo kačket, inače jedan od zaštitinih znakova poznatog narko-bosa. Dok je bio na podu, radnik obezbeđenja za kog se ispostavilo da je Darko Ristić Meda, prijatelj Veljka Belivuka, ga je još nekoliko puta udario rukom u glavu i nogom u slabine. Niko od prisutnih gostiju nije ni pokušao da zaustavi prebijanje, a batine je tada navodno dobio i Jakšićev pratilac s kojim je on došao u klub.

U vreme kada je dobio batine od Belivukovog prijatelja, Jakšić koji je dobio nadimak "čovek sa 1000 lica" zbog više desetina identiteta koje je koristio tokom skrivanja, bio je na crvenoj poternici nekoliko zemalja. Uhapšen je godinu dana kasnije a potom u Peruu osuđen na 25 godina zatvora zbog šverca kokaina.

Srbija je za njim poternicu raspisala 2023. posle pokretanja istrage protiv takozvanog "balkanskog kartela" koji se tereti za šverc preko sedam tona kokaina. U istoj optužnici kao jedan od vođa pominje se i odbegli Radoje Zvicer.

Jakšić je, podsetimo, pronađen mrtav u zatvorskoj ćeliji i njegovo telo poslato na obdukciju. Tužilaštvo te države pokrenulo je istragu kako bi se utvrdilo da li je ubijen ili je umro prirodnom smrću.

