TINEJDŽER (19) SA VOŽDOVCA KONAČNO U STABILNOM STANJU! Već bio u kolicima, napadači ga brutalno napali sekirom i noževima, pa pobegli!

Tinejdžer koji je brutalno napadnut sekirom i noževima na Voždovcu konačno se nalazi u stabilnom stanju

Tinejdžer A. N. (19) nakon napada na Voždovcu, prevezen je kolima hitne pomoći u Urgentni centar i kako Kurir saznaje, sada se, nakon teških operacija, nalazi u stabilnom stanju.

- A. N. je primljen u Urgentni centar sa strašnim povredama, imao je dve teške operacije, ali sada se konačno nalazi u stabilnom stanju, lekari svakako nastavljaju da prate situaciju - kaže izvor Kurira i dodaje:

- Otežalo je situaciju to što je on već ranije bio povređen, s obzirom na to da je bio u kolicima, zbog povrede noge koju je zadobio pre dva meseca.

Potraga za napadačima i dalje traje

On je, podsetimo, brutalno napadnut od strane maskiranih napadača 1. avgusta oko 22 sata, dok je u naselju Braće Jerković sedeo na klupicama ispred zgrade sa dve drugarice. Inače, kako saznajemo, potraga za napadačima i dalje traje.

- To je sve trajalo jako kratko, oni su izleteli iz kola i očigledno su s namerom došli da ga prebiju ili ubiju. Pogotovo što su došli sa sekirom i noževima, sekli su ga pred nama, već je imao povređenu nogu, a tada su mu tu dokrajčili, a i drugu su isekli, videla mu se kost od udarca sekire - rekla je ranije za Kurir drugarica koja je u momentu napada bila sa A. N. i sa još jednom drugaricom.

- Ne znamo ikog ko bi njemu učinio nešto ovako, ne znamo uopšte ko može da stoji iza toga, a sve izgleda kao da su s namerom došli. Brzo se sve izdešavalo, a imali su i maske, prema onome kako izgledaju, rekli bih da su tu negde našeg uzrasta. Mi se sa A. N. družimo godinama, celu noć nismo mogle da spavamo zbog ovoga i sada samo čekamo neke vesti od doktora - rekla nam je ona.

