ZABRINJAVAJUĆA POJAVA? Hitna pomoć imala pune ruke posla, a razlog nema veze sa udesima i hroničnim bolestima

Noć u Beogradu protekla je relativno mirno, uz jednu jednu saobraćajnu nezgodu ali bez povređenih i bez većih incidenata, rečeno je Tanjugu iz službe Hitne pomoći.

Ekipe Hitne pomoći su intervenisale ukupno 107 puta, od čega je 18 bilo na javnom mestu, mahom zbog lica u alkoholisanom stanju.

Tokom noći došlo je i do jedne saobraćajne nezgode, ali bez povređenih učesnika, koji, kako je rečeno iz Hitne pomoći, nisu ni voženi u kliničko-bolničke centre.

Za pomoć su se najviše javljali hronični bolesnici- asmatičari, hipertenzičari kao i starija lica.

Autor: S.M.