NOŽ U RUKAMA ZBOG PREPIRKE U SAOBRAĆAJU! Drama kod Avale – muškarac izboden, napadač u bekstvu!

Drama se odigrala u Resniku, nakon što je obična saobraćajna rasprava prerasla u brutalni napad nožem.

Aleksandar C. tvrdi da je zadobio više posekotina po telu nakon sukoba sa nepoznatim vozačem, za kog sumnja da je vozio crni „golf“. Kako nezvanično saznajemo, sukob je izbio zbog prepirke oko prvenstva prolaza u blizini Avale.

– U početku su se dobacivali kroz prozore, ali vozač „golfa“ je krenuo da juri Aleksandra kolima. Naterao ga je da stane sa strane, izašao iz auta, prišao i – potegao nož! – kaže izvor upoznat sa slučajem.

Napadnuti Aleksandar C. zbrinut je u KBC gde su mu konstatovane posekotine po rukama i glavi. Prema rečima lekara, nije životno ugrožen, ali je u šoku.

Policija je na osnovu njegovog opisa pokrenula potragu za napadačem, a o svemu je obavešteno i nadležno tužilaštvo.

Autor: Dalibor Stankov