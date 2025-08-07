TRAGEDIJA KOD DESPOTOVCA: Auto sleteo s puta, vatrogasci izvukli telo iz smrskanog vozila!

U mestu Plažane, opština Despotovac, jutros se dogodila teška saobraćajna nesreća u kojoj je jedna osoba izgubila život.

Prema prvim informacijama, automobil je sleteo s kolovoza iz još uvek nepoznatih razloga, a poziv hitnim službama upućen je oko 7:40 časova.

Na lice mesta brzo su stigli pripadnici saobraćajne policije i Vatrogasno-spasilačke jedinice iz Despotovca. Uz pomoć specijalne opreme, vatrogasci su iz potpuno smrskanog vozila izvukli telo stradale osobe.

Identitet žrtve za sada nije zvanično potvrđen, a uviđaj je u toku.

Autor: Dalibor Stankov