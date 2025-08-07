DA SE NAJEŽIŠ! Otvarali grobove bogatih pokojnika u Zaječaru i KRALI NAKIT

Na gradskom groblju u Zaječaru nedavno je zatečen najbizarniji i najgnusniji moigući prizor. Lopovi bez srama su pljačkali grobnice, i to tako što su otvarali drvene grobove i dirali pokojnike okićene zlatom, skidajući sa njih sve što vredi.

Tragom ove informacije pozvali smo radnu jedinicu JKP "Higijena Zaječar", zaduženu za groblja, i saznali detalje.

- Da, otvoreno je oko 40-ak grobnica u kojima su sahranjeni pripadnici romske populacije. Počinioci su otvarali drvene sanduke ili sa limenih, u predelu glave pokojnika, razbijali staklo. Krali su nakit ili novac. Važno je reći da nijedno telo, odnosno ostaci, nisu oskrnavljeni. U toku je istraga - ispričali su za Telegraf iz "Higijena Zaječar" i dodali da policija gotovo svakodnevno dolazi na groblje radi rešavanja ovog slučaja.

Međutim, ono što nas je iznenadilo jeste informacija kad se dogodio nemili događaj.

- Sve se to desilo pre mesec i po ili dva dana - kažu oni. Izrazili su i sumnju da cela priča zapravo ima političku konotaciju odnosno motive.

Iz ogranka JKP "Higijena" smo saznali da je istraga pomalo otežana jer groblje nema video nadzor a ni sve kapije nisu "u funkciji".

U planu je, otkrivaju, da bude raspisan tender za posao uvođenja i kamera i sređivanje kapija.

Onda će valjda i vandali poput ovih dobro razmisliti isplati li im se da pljačkaju.

Autor: S.M.