OVO JE MUŠKARAC TRAGIČNO NASTRADAO U ŠUMI! Spremao drva za ogrev, a onda je usledila nesreća - NIJE MU BILO POMOĆI

B. T. iz Lebana nastradao je juče tokom seče drva u šumi. Od zadobijenih povreda, lekari su samo mogli da konstatuju smrt.

- B. je ovih nekoliko dana išao u šumu kako bi spremio drva za ogrev. Uvek je bio oprezan i vodio je računa, ali sudbina je čudo... Nije imao određeno zaštitno odelo i kacigu kako bi ga sačuvalo neke povrede, jer naš narod ne voli da nosi opremu, a možda je ona mogla da mu spase glavu - kaže sagovornik i dodaje:

- Navodno, tokom seče na nesrećnog čoveka palo je stablo i priklještilo ga. Meštani pričaju da je nekoliko ljudi bilo s njim u šumi, ali nažalost niko od njih nije mogao da mu pomogne, jer se sve desilo u trenutku.

Telo poslato na obdukciju

Tasić je prilikom nesreće zadobio teške telesne povrede i lekari su i pored svih napora samo mogli da konstatuju smrt. Telo je poslato na obdukciju, a uviđaj je trajao satima. Teren je bio nepristupačan, pa je uviđaj iz tog razloga potrajao.

Prema rečima meštana, nesrećni čovek je bio vredan, pošten i porodičan čovek koji je svima pomogao. Voleo je da se druži, vozi motore, a bio je i cenjen prevoznik, koji je nekada znao i besplatno da preveze i pomogne nekome kome je pomoć potrebna.



Na društvenim mrežama porodica i prijatelji se opraštaju od njega potresnim porukama. "Saučešće, divna porodico", "Počivaj u miru naš Bale, "Neka te Bog primi u raj, jer tamo pripadaš", "Ljudi kao ti se ne zaboravljaju, putuj sa anđelima" - samo su neki od komentara koji se mogu pročitati na mrežama povodom smrti B.T.

