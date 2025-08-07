HOROR U ZEMUNU: Ženu skinuo golu, tukao i vezao lancima, a ono što je potom uradio ledi krv u žilama

Policija u Zemunu uhapsila je E.Z. (44) zbog zlostavljanja i mučenja žene E.M. (39), piše "Telegraf.rs".

Nezvanično, jezivo zlostavljanje prijavljeno je u sredu policiji. Po nalogu tužilaštva nasilniku je određeno policijsko zadržavanje do 48 sati.

Kako saznajemo, nesrećnu ženu nasilnik je skinuo golu, vezao lancima i tukao.

- Posle jezivog zlostavljanja on ju je zaključao u kuću i izašao. Žena je uspela da smogne snage i nasilnika prijavi policiji. O slučaju je obavešteno Treće osnovno javno tužilaštvo u Beogradu- kaže izvor blizak istrazi.

Praveći se kao da se ništa nije dogodilo, E.Z. je izašao iz kuće i nesrećnu i poniženu ženu zaključao.

Motiv ovog stravičnog zlostavljanja još nije poznat.

Nezvanično, nasilniku je pisana krivična prijava zbog nasilja u porodici.

ZAKON

Nasilje u porodici čini svako ko primenom nasilja, pretnjom da će napasti na život ili telo, drskim ili bezobzirnim ponašanjem ugrožava spokojstvo, telesni integritet ili duševno stanje člana svoje porodice. To je ponašanje kojim član porodice ugrožava telesni integritet, duševno zdravlje ili spokojstvo drugog ili drugih članova porodice. Svako ima pravo na zaštitu od nasilja u porodici, u skladu sa zakonom.

OBRATI SE ZA POMOĆ! NE ŠTITI NASILNIKA!

POLICIJA 192

Prijava nasilja u porodici 0800-100-600SOS Dečja linija „Broj za problem tvoj" besplatni i poverljivi pozivi (0-24h) 0800-123456

Autor: D.B.