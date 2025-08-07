AKTUELNO

Hronika

SRBI POVREĐENI U SNAŽNOJ EKSPLOZIJI U GRČKOJ: Grunulo u privatnom smeštaju, PRIVEDENA VLASNICA OBJEKTA! Petoro naših državljana zadobilo povrede, jedan kritično

Izvor: Kurir, Foto: Tanjug AP/Thanassis Stavrakis (STF) ||

Prema prvim saznanjima, teške opekotine zadobio je muškarac star oko 40 godina.

Turisti iz Srbije povređeni su u stravičnoj eksploziji koja se dogodila u smeštaju u Aprovalti u Grčkoj!

Povređeno je petoro naših državljana, a prema nezvaničnim saznanjima, došlo je do eksplozije plinske boce u smeštaju.


Nesreća se dogodila danas, u poslepodnevnim časovima, u privatnom smeštaju kod Soluna. Jedan od srpskih turista zadobio je teške telesne povrede.

Do eksplozije je došlo oko 15 časova, a na lice mesta su brzo stigle ekipe Hitne pomoći, koji su povređene Srbe odvezle u bolnicu.

Prema prvim saznanjima, teške opekotine zadobio je muškarac star oko 40 godina.

Policija je privela vlasnicu privatnog smeštaja. U pitanju je žena stara 86 godina.

Autor: D.B.

#Srbi

#Vatra

#grcka

#povrede

#pozar

POVEZANE VESTI

Društvo

Noć za nama: Muškarac u Surčinu zadobio teške povrede glave, desila se i dva udesa

Hronika

Drama na Kalemegdanu: Muškarac pao sa zidina

Hronika

MUŠKARAC PAO SA BANDERE: Nesreća na Karaburmi, zadobio teške povrede

Hronika

Udes u Ostružnici: Muškarac zadobio teške povrede!

Hronika

TEŠKA SAOBRAĆAJNA NESREĆA U NIŠU: Pešak zadobio povrede glave!

Hronika

Napad u Zemunu: Muškarac uboden nožem