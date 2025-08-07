IZ ZATVORSKE RADIONICE, NA SLOBODU! Novi detalji bekstva Srbina iz zatvora u Severnoj Mitrovici: Suspendovani direktor i troje službenika

Zbog bekstva zatvorenika iz pritvorskog centra u Severnoj Mitrovici, Kosovska korektivna služba suspendovala je danas četiri svoja službenika – direktora ustanove, jednog višeg nadzornika i dva korektivna službenika, saopšteno je iz ove institucije.

Zatvorenik D.R., koji je pobegao iz zatvora, bio je osuđen na 14 godina i 6 meseci zatvora. Do kraja kazne ostalo mu je još tri godine i sedam meseci. Kako navodi Korektivna služba, on je bio kategorizovan kao zatvorenik sa naprednim statusom i bio je među zatvorenicima koji su mogli ostvariti pravo na uslovno puštanje na slobodu.

U trenutku bekstva nalazio se u radioničkom prostoru ustanove, gde je angažovan na radu.

Kosovska korektivna služba je istakla da je započela internu istragu kako bi utvrdila okolnosti ovog slučaja i najavila da će preduzeti „sve potrebne mere“ u skladu sa važećim zakonodavstvom.

Do završetka istrage, direktor Pritvorskog centra u Mitrovici, jedan viši nadzornik i dvojica korektivnih službenika ostaju suspendovani.

Inače, na Severu je u toku potraga Kosovske policije za odbeglim D.R., te su pojačane i patrole. Zamenik komandira Regiona Sever Veton Eljšani, kazao je za KoSSev da se ovo lice aktivno traži, te poručio građanima da nema mesta panici.

Autor: D.B.