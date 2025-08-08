AKTUELNO

UHAPŠEN PREVARANT IZ NOVOG SADA: Uzeo više od 7 miliona iz budžeta, pa lagao da radi projekte koje je najavio

Više javno tužilaštvo u Novom Sadu saopštilo je da je danas, u saradnji Posebnog odeljenja za suzbijanje korupcije ovog tužilaštva i Uprave kriminalističke policije Odeljenja za borbu protiv korupcije, uhapšen osumnjičeni Đ.S. On se sumnjiči da je izvršio produženo krivično delo Zloupotreba položaja odgovornog lica iz člana 227 Krivičnog zakonika.

U toku do sada preduzetih radnji u okviru predistražnog postupka, utvrđeno je da postoje osnovi sumnje da su udruženjima građana „Nove tehnologije“ i „Korak u dobrom pravcu“, u kojima je osumnjičeni Đ.S. odgovorno lice – zastupnik, dodeljena sredstva od Grada Novog Sada za realizaciju 12 projekata u ukupnom iznosu od 7.060.000,00 dinara.

Aktivnosti na projektima nisu sprovedene, već je sav novac potrošen na dizajniranje i štampu loga projekta, brošura, kataloga, flajera i sl., pri čemu je osumnjičeni je davaocima sredstava podnosila lažne izveštaje o pravdanju utroška dodeljenog novca u kojima je opisivao aktivnosti na projektima koje se nikada nisu desile (predavanja, radionice, multimedijalne izložbe i dr.). Na taj način je Gradu Novom Sadu naneta imovinska šteta u ukupnom iznosu od 7.060.000,00 dinara.

Na osnovu odobrenja Posebnog odeljenja za suzbijanje korupcije Višeg javnog tužilaštva u Novom Sadu, osumnjičenom Đ.S. je određeno zadržavanja do 48 časova, u kom roku će u skladu sa zakonom biti priveden i saslušan u Posebnom odeljenju za suzbijanje korupcije Višeg javnog tužilaštva u Novom Sadu.

