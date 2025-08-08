VOZILO POTPUNO SMRSKANO! Teška saobraćajna nesreća kod Vladičinog Hana, povređene dve osobe

Dve osobe povređene su danas u teškoj saobraćajnoj nezgodi koja se dogodila na starom autoputu od Vladičinog Hana prema mestu Džep oko 12 časova.

Na mesto nezgode odmah su upućeni vatrogasci iz Vladičinog Hana, četiri spasioca sa dva vozila, kao i ekipa Hitne pomoći.

Brzom intervencijom, vatrogasci su izvukli povređene iz smrskanog vozila i predali ih medicinskom timu, koji ih je zbrinuo i prevezao u bolnicu.

Policija je obavila uviđaj, a istraga je u toku i treba da utvrdi tačne okolnosti nezgode, prenosi Telegraf.

Autor: Iva Besarabić