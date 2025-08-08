ŠOK u ambulanti u Boru: Upao s ‘bombom’ i PRETIO doktorki: Dajte mi lekove ili...

AKTUELNO

Drama kakva se ne pamti odigrala se juče u jednoj ambulanti u Boru, kada je muškarac (43) upao kod doktorke, držeći predmet koji je, prema rečima svedoka, izgledao kao prava ručna bomba!

Prema zvaničnim informacijama iz Policijske uprave u Boru, osumnjičeni S.M. (43) zahtevao je od lekarke da mu prepiše psihoaktivne lekove – i to na način koji je izazvao pravu paniku u ordinaciji.

U tom trenutku, u njegovoj ruci nalazio se predmet koji je podsećao na ručnu bombu, što je dodatno unelo paniku među osobljem i pacijentima.

Policija je, brzom reakcijom, locirala i uhapsila osumnjičenog, a tokom pretresa pronađen je privezak u obliku bombe, koji je i izazvao celu pometnju.

Po nalogu Osnovnog javnog tužilaštva u Boru, S.M. je zadržan 48 sati, nakon čega će, uz krivičnu prijavu za nasilničko ponašanje, biti priveden tužiocu.

Za sada nije poznato da li je osumnjičeni ranije imao psihičke probleme ili je bio evidentiran u sličnim incidentima, ali građani i zaposleni u ambulanti još uvek su potreseni zbog svega što se dogodilo.

