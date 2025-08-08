EKSPLOZIJA U GRČKOJ! Srbinu OPEKOTINE PREKRILE 40 ODSTO TELA - apartman odletao u vazduh, vlasnica UHAPŠENA! (FOTO)

Pravi horor dogodio se 7. avgusta u popularnom letovalištu Asprovalta, kada je došlo do eksplozije plinske boce u jednom apartmanu u kom su boravili srpski turisti!

Petoro naših državljana je povređeno, a muškarac (41) zadobio je najteže povrede — teške opekotine na oko 40 odsto tela! On je intubiran i nalazi se u bolnici u Solunu, ali je prema poslednjim informacijama u stabilnom stanju.

Još četvoro turista je povređeno, uglavnom od letova stakla i šrapnela iz apartmana koji je doslovno eksplodirao kao bomba.

Prema izveštajima sa lica mesta, devojka (26) je nakon ukazane pomoći puštena iz bolnice, dok su ostali u šoku i pod lekarskim nadzorom.

Grčka policija odmah je reagovala – uhapšena je vlasnica apartmana (86), koja se i dalje nalazi u pritvoru dok traje istraga o nemaru i mogućem ugrožavanju bezbednosti turista.

Svedoci opisuju scenu kao pravi pakao:

- Videla sam ljude kako paniče, krvavi, u šoku, neko je povređen staklom… Bilo je strašno! - ispričala je jedna žena za lokalne medije.

Incident je izazvao paniku i strah među ostalim turistima u ovom popularnom grčkom letovalištu.

