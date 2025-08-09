TEŽAK UDES U BEOGRADU RANO JUTROS: Muškarac (44) zadobio ozbiljne povrede

Jedan muškarac (44) zadobio je teške povrede u saobraćajnoj nesreći koja se dogodila jutros u Beogradu, rečeno je Tanjugu u službi Hitne pomoći.

Udes se dogodio na Voždovačkom Kružnom Putu kod Trošarine, jutros u 5.20 i povređeni muškarac prevezen je u Urgentni centar.

Ekipe Hitne pomoći tokom noći su intervenisale 130 puta, a od toga su 23 intervencije bile na javnom mestu.

Za pomoć su se najviše javljali hroničari, među kojima najviše astmatičari i srčani bolesnici, kao i psihijatrijski pacijenti.

Autor: Iva Besarabić