PUCNJAVA U ZEMUNU: Muškarac napao bivšu devojku i njenog novog dečka nasred ulice - Policija traga za njim

Policija traga za vozačem automobila marke BMW, zbog sumnje da je pucao u pravcu bivše devojke iz vozila u Zemunu.

Kako Informer nezvanično saznaje, pucnjava se dogodila jutros oko 8 sati u Ulici Cara Dušana u Zemunu.

- Policija traga za vozačem automobila marke BMW koji je kako se sumnja jutros pucao iz vozila nasred ulice. Iz priče sam čuo da je navodno taj automobil prvo udario u vozilo marke "fiat" u kojem su bili devojka koja ima oko 25 godina i mladić njenih godina - objašnjava izvor Informera i u dahu dodaje:

- Navodno ih je udario kako bi ih zaustavio. Ni to mu nije bilo dovoljno već je iz njegovog vozila navodno ispalio tri metaka. Srećom niko nije povređen a ubrzo je posle toga stigla policija. Verujem da su mladić i devojka obavestili policiju - rekao je naš sagovornik.

Prema njegovim rečima devojka je bila preplašena zbog svega što se dogodilo dok je policija obavila uviđaj.

- Ako sam dobro čuo, ona je navela da sumnja da ih je napao njen biviši dečko - rekao je naš sagovornik.

U svakom slučaju policija je obavila uviđa i intezivno radi na otkrivanju svih detalja vezanih za napad. Pre svega je raspisana potraga za vozilom iz kojeg je ako se sumnja pucano.

Autor: Iva Besarabić