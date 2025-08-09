AKTUELNO

Hronika

STRAVIČAN UDES KOD PRIJEPOLJA! Sudar autobusa i automobila u jutranjim časovima, kilometarske gužve kod graničnog prelaza, VOZILO SMRSKANO (FOTO)

Izvor: Pink.rs/Rina, Foto: RINA ||

Na ulazu u Srbiju, nedaleko od graničnog prelaza Gostun, jutros se dogodila teška saobraćajna nesreća u kojoj su učestvovali putnički automobil i autobus.

- Prizor je bio užasan, automobil je potpuno podleteo pod autobus i prednji deo je bio smrskan do neprepoznatljivosti. Nama su na granici rekli da budemo strpljivi i da će biti gužve. Čekali smo oko 25 minuta, a posle nas su se formirale ogromne kolone dugačke i preko tri kilometra - ispričala je za RINU jedna od očevidaca.

Prema prvim informacijama, u nesreći je povređeno više osoba. Saobraćaj na ovom putnom pravcu odvija se otežano, a policija i hitne službe su na terenu.

Autor: Iva Besarabić

#Hitna pomoć

#Policija

#Saobraćajna nesreća

#Sudar

#udes

POVEZANE VESTI

Hronika

JEDNA OSOBA POGINULA! Sudar kamiona i automobila kod Sombora: Vozilo smrskano (FOTO)

Hronika

SUDAR AUTOBUSA I AUTOMOBILA: Vozila smrskana, saobraćaj otežan, ima povređenih

Region

JEZIV SUDAR U nesreći kod Travnika POGINUO BICIKLISTA (67)

Hronika

SRBI U TEŠKOJ NESREĆI KOD EVZONIJA: Ima poginulih

Hronika

NE ZNA SE IMA LI POVREĐENIH! Težak sudar autobusa i automobila kod Vrdnika, jedno vozilo sletelo sa puta

Hronika

Jeziva nesreća kod Ratkova - jedno vozilo SMRSKANO, DRUGO SE PREVRNULO NA KROV