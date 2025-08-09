'IDE MI KRV, KRVARIM' Detalji brutalne tuče srednjoškolaca u Obrenovcu: Sevale motke i palice, nije se znalo ko koga udara - Završili sa RAZBIJENIM GLAVAMA

Tri tinejdžera povređena su nakon tuče koja se dogodila u noći između četvrtka i petka u naselju Rvati u Obrenovcu. Prema rečima sagovornika, nesuglasica između dvojice vršnjaka pretvorila se u brutalni sukob dve grupe.

Tuča se, podsetimo, dogodila sat vremena iza ponoći u obrenovačkom naselju gde su se prethodne dve grupe tinejdžera sastale kako bi se obračunale. Sukob je eskalirao, pa je tako troje srednjoškolaca zadobilo povrede - dvojica maloletnika imaju teške telesne povrede, ali se nalaze van životne opasnosti, dok je treći tinejdžer (19) prošao sa lakšim povredama.

Dođi da se vidimo

- Dvojica srednjoškolaca nedavno su se posvađala, kada je navodno, jedan od njih čuo da ga ovaj drugi ogovara i da ne priča lepe stvari o njemu. Nakon tih informacija usledila je svađa adolescenata preko telefona i SMS poruka. U jednom trenutku jedan od njih je napisao poruku: "Šta bre ti pričaš o meni po školi!? Dođi da se vidimo!" - navodi sagovornik "Kurira" i dodaje:

- Zakazali su tuču. Jedan je došao sa pet drugova, dok je drugi došao sa dvojicom koji su na kraju i izvukli deblji kraj i povređeni su nakon obračuna. Dogovorili su da se vide iza ponoći u četvrtak na određenom mestu u naselju.

Prvo je usledilo gurkanje i "prozivanje", a zatim je usledila tuča.

- U jednom trenutku nije se znalo ko koga tuče. Nastao je haos, a neki od njih su imali i drvene palice i metalne motke. Čuli su se krici i povici "sad ćete da vidite". Delovalo je zaista strašno i jezivo - navodi sagovornik koji potom dodaje:

- Jedan od povređenih je vikao "ide mi krv, krvarim". Ubrzo se druga grupa tinejdžera razbežala, dok su povređeni ostali na mestu sukoba. Prevezeni su u lokalni Dom zdravlja u Obrenovcu, ali zbog ozbiljnosti povreda sanitetom Hitne pomoći prevezeni su u Urgentni centar u Beogradu. Dvojici povređenih tinejdžera nakon detaljne dijagnostike konstatovane su povrede glave, dok treći ima lakše povrede ruke.

Kako tvrdi naš sagovornik, sukobljeni tinejdžeri idu u istu srednju školu u Obrenovcu, neki od njih su sad bili maturanti, a neki će od septembra. Takođe, kako dodaje, mladići koji su pretukli povređene vršnjake nakon sukoba su se razbežali i u toku je njihova identifikacija i prepoznavanje od strane tinejdžera koji su zadobili povrede.

Istragu povodom tuče vodi nadležno Osnovno javno tužilaštvo u Obrenovcu.

Autor: Iva Besarabić