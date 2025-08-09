Teška nesreća na auto-putu kod Banovaca: Kombi prevrnut na bok, popucala sva stakla, stvaraju se gužve (FOTO)

Na auto-putu kod Banovaca, u smeru ka Novom Sadu, došlo je do teške saobraćajne nezgode.
Kako se može videti na fotografijama, koje je objavila Instagram stranica 192_rs, došlo je do prevrtanja kombija.
Kombi je završio na boku u zaustavnoj traci, a stanje putnika u ovom trenutku nije poznato, kao ni sami detalji nesreće.
Od siline udaraca popucala su sva stakla na vozilu.
Kako javljaju, stvaraju se zastoji na ovom delu auto-puta, zbog čega se apeluje na vozače da obrate dodatno pažnju i prilagode vožnju uslovima na putu.
Autor: Iva Besarabić