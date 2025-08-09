Uhapšen nasilnik, policija pronašla i automobil: Pucao u Zemunu na bivšu devojku

Nasilnik, osumnjičen da je jutros ispalio više hitaca u Zemunu, tokom napada na svoju bivšu devojku, brzom intervencijom policije pronađen je i priveden.

Pucnjava se dogodila jutros oko 8 sati u Ulici cara Dušana u Zemunu, nakon svađe.

- Osumnjičeni, za napad i pucnjavu, je automobilom marke BMW pobegao, ali je nakon nekoliko sati pronađen i priveden u policijsku stanicu - rekao je izvor upoznat sa slučajem.

Podsetimo, sumnja se da je on nakon svađe prvo pokušao da udari u automobil u kojem je nesrećna devojka bila, a potom je navodno ispalio tri metka iz pištolja.

Nakon pucnjave je pobegao ali je policija brzim i intezivnim radom uspela da identifikuje napadača, da ga uhapsi i da pronađe vozilo u kojem je bio.

Autor: S.M.