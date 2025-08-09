TUKLI GA, ŠUTIRALI I UDARALI ŠIPKOM: Braća iz Beograda terete se za nanošenje teških povreda! Jedan PRIZNAO DELO, drugi u bekstvu!

Javni tužilac Trećeg osnovnog javnog tužilaštva u Beogradu saslušao je danas uhapšenog M. G. (37) iz Beograda koji je rešenjem zadržan od strane policijskih službenika PS Zemun po nalogu javnog tužioca.

Okrivljenom se stavlja na teret da je u petak, 8. avgusta, u saizvršilaštvu sa bratom N. G. (40), koji je trenutno nedostupan državnim organima i za kojim je raspisana potraga, počinio krivično delo Teška telesna povreda iz člana 121. stav 1. Krivičnog zakonika na štetu Z. B. (61).

- Iznoseći odbranu, okrivljeni M. G. je priznao izvršenje krivičnog dela, a imajući u vidu postojanje okolnosti koje ukazuju da će boravkom na slobodi ometati krivični postupak uticanjem na oštećenog i na saučesnika, Treće osnovno javno tužilaštvo u Beogradu je podnelo predlog Trećem osnovnom sudu u Beogradu da prema okrivljenom odredi pritvor u trajanju do 30 dana - navodi se u saopštenju Trećeg osnovnog javnogu tužilaštva u Beogradu.

Nezvanično se saznaje da je tuči prethodila svađa i da su braća udarala Z. B. rukama, nogama, ali i šipkom, zadavši mu na taj način teške povrede.

Javni tužilac je naložio policijskim službenicima da ga obaveste o realizaciji raspisane potrage za okrivljenim N. G. prema kojem će biti primenjene mere propisane Zakonikom o krivičnom postupku.

Autor: S.M.