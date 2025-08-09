Braca je pre 11 godina likvidiran na kućnom pragu u Ćupriji: Ubistvo do danas nije rešeno

Branislav Alitović Braca iz Ćuprije likvidiran je na kućnom pragu na današnji dan pre 11 godina. Sat vremena nakon ranjavanja preminuo je u Ćuprijskoj bolnici. Ovaj slučaj do danas je ostao nerešen.

Tog 9. avgusta 2014. godine oko 16.30 sati počinioci su, došli crnim automobilom marke "opel senator" i zaobišli Alitovićevo vozilo koje je parkirao ispred svoje kapije i pucali u njega više puta dok je zatvarao vrata automobila. Branislav Alitović Braca pogođen je u stomak i grudi i nakon ranjavanja je davao znake života, ali je preminuo sat vremena kasnije.

Prema onome što su tada rekli očevici, u vozilu su bila dva napadača. Oni su Alitovićevom automobilu prišli sa zadnje strane, a potom izašli iz vozila i u njega ispalili pet ili šest hitaca iz vatrenog oružja. U tom momentu se u neposrednoj blizini, odnosno u vorištu kuće, troje njegove dece igralo sa decom iz komšiluka.

Branislav Alitović je tog dana išao u apoteku kako bi deci kupio lekove, a napadači su ga najverovatnije pratili do kuće i čekali pogodan momenat za likvidaciju.

Otac ubijenog Bratislava je posle zločina za medije rekao da je čuo pucnjevu, a potom i vrisak Alitovićeve supruge, te je odmah izleteo napolje i na ulici video sina oblivenog krvlju. Istakao je da Braca nije mogao da priča, da je bio u šoku.

Prvi rezultati istrage pokazali su da je Branislav Alitović Braca navodno ubijen zbog toga što je trebalo da svedoči o likvidaciji Ivana Ramića u julu 2013. godine.

Romi iz Ćuprije ispričali su nakon što se dogodilo ubistvo da su Bratislavu pretili četiri meseca pre zločina jer je trebalo da svedoči u krivičnom postupku na sudu. Kako su tada ispričali, zbog pretnji je izbegavao da svedoči, ali je nekoliko dana pre ubistva bio primoran da to uradi, te se pretpostavljalo da je ubistvo bilo osveta kriminalne grupe.

Ko je bio Branislav Alitović Braca?

Ubijeni Braca je imao troje dece. Alitovići su živeli od socijalne pomoći i pomoći rodbine iz Austrije. Bratislav Alitović se bavio preprodajom automobila i mobilnih telefona, a njegovi su tvrdili da nije bio osuđivan.

Još u vojsci je zadobio povredu zbog koje nije mogao da radi, te je svakog meseca primao terapiju u Beogradu. Deca su dobijala dečje dodatke jer ni Alitovićeva supruga nije zaposlena. Kako su romi u Ćupriji u teškom položaju, meštani su ispričali da su često prinuđeni da pribegavaju najriskantnijim načima da dođu do novca, kao što je pozajmljivanje od zelenaša.

Neposredno pre ubistva Alitovića, likvidirana su dva Roma iz Ćuprije. Početkom maja te godine je ubijen Kristijan Jovanović, a Dragan Ramić je ranjen rafalom ispaljenim iz automobila. Gotovo sva teška krivična dela u Ćupriji u tom periodu povezivana su sa grupom zelenaša.

Uprkos istrazi, ubice Alitovića nikada nisu pronađene i slučaj je ostao nerešen.

Autor: S.M.