Tinejdžeri izbodeni u Mirijevu: Policija traga za napadačima

Dvojica tinejdžera starosti 16 i 17 godina dovezeni su u Urgentni centar sa ubodnim ranama. Oni su, kako nezvanično saznaje Informer, napadnuti u Mirijevu.

Kako Informer nezvanično saznaje, tinejdžeri su u Urgentni centar dovezeni sinoć oko 23 sata gde su im lekari odmah konstatovali povrede ubodne rane.

- Jedan od njih imao je ubodnu ranu na nadlaktici, drugi je imao ubodnu ranu na nozi. Obojici su sanirane povrede, a o svemu je obaveštena policija - rekao je izvor Informera upoznat sa slučajem.



Prema njegovim rečima, policija je obavila razgovor sa tinejdžerima.

- Nisam siguran da su tinejdžeri tačno ispričali šta se dogodilo i gde - objasnio je naš sagovornik.



Kako smo takođe nezvanično saznali, policija intezivno radi na identifikaciji napadača i njihovom hapšenju.

