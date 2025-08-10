AKTUELNO

Hronika

Tinejdžeri izbodeni u Mirijevu: Policija traga za napadačima

Izvor: Informer, Foto: Pink.rs, Tanjug, Pixabay.com ||

Dvojica tinejdžera starosti 16 i 17 godina dovezeni su u Urgentni centar sa ubodnim ranama. Oni su, kako nezvanično saznaje Informer, napadnuti u Mirijevu.

Kako Informer nezvanično saznaje, tinejdžeri su u Urgentni centar dovezeni sinoć oko 23 sata gde su im lekari odmah konstatovali povrede ubodne rane.

- Jedan od njih imao je ubodnu ranu na nadlaktici, drugi je imao ubodnu ranu na nozi. Obojici su sanirane povrede, a o svemu je obaveštena policija - rekao je izvor Informera upoznat sa slučajem.


Prema njegovim rečima, policija je obavila razgovor sa tinejdžerima.

- Nisam siguran da su tinejdžeri tačno ispričali šta se dogodilo i gde - objasnio je naš sagovornik.


Kako smo takođe nezvanično saznali, policija intezivno radi na identifikaciji napadača i njihovom hapšenju.

Autor: D.B.

#Mirijevo

#Napad

#Nož

#Urgentni centar

#tinejdzeri

POVEZANE VESTI

Hronika

DRAMA U LESKOVCU: Muž i žena IZBODENI, hitno operisani u Nišu

Hronika

STRAVIČNO NASILJE U ZEMUNU: Momci u crnom palicama unakazili dva tinejdžera, policija traga za napadačima

Hronika

PARKIRAO SE ISPRED ZGRADE, A ONDA SU POČELI DA GA BODU NOŽEVIMA: Detalji brutalnog napada na Čukarici, pokrenuta akcija Vihor

Hronika

JEZIVA TUČA TINEJDŽERA U OBRENOVCU: Dvojici polomljene lobanje, tukli ih motkama i palicama

Hronika

VRŠNJAČKO NASILJE U CENTRU SUBOTICE Tinejdžeri drvenim palicama pretukli dečaka (15): Naneli mu teške telesne povrede

Hronika

Izboden još jedan muškarac u Beogradu! Sam došao u Urgentni, pa pobegao iz bolnice