AKTUELNO

Hronika

MLADIĆI PRETUKLI ČOVEKA NA ADI CIGANLIJI: Bio u delu za nudiste - Evo šta je bio MOTIV napada

Izvor: Pink.rs/Telegraf.rs, Foto: Pink.rs ||

Prava drama odigrala se u subotu na Adi Ciganliji, na delu plaže koju koriste nudisti, kada su dvojica mladića napala jednog stranog državljanina.

Kako Telegraf.rs nezvanično saznaje, državljanin Turske D. C. (37) prijavio je policiji da su ga dvojica mladića pretukla, a nakon fizičkog napada su otuđili njegove stvari.

Prema navodima Turčina, on je uživao na nudističkom delu plaže, kada su mu prišla dvojica mladića, koji su potom fizički nasrnula na njega, a zatim su mu, kako tvrdi, oteli torbicu i pobegli.

D. C. navodi da je u torbici držao novac i dokumenta.

Policija sprovodi istragu i intenzivno traga za počiniocima.

Autor: Iva Besarabić

#Ada Ciganlija

#Nasilje

#Policija

#pljačka

#rotacija

#tuča

POVEZANE VESTI

Beograd

Ovo je istina o drami na Adi Ciganliji: Roditelji nisu zaboravili bebu u kolima, evo šta se desilo

Hronika

TRAGEDIJA NA ADI CIGANLIJI: Muškarac se utopio u blizini nudističke plaže

Hronika

FILMSKO HAPŠENJE NA ADI HUJI Policija upali u lokal zbog dojave o NAORUŽANOM muškarcu (FOTO)

Hronika

'MOJ OTAC JE PROJEKTOVAO DŽEJU KUĆU' Progovorila ćerka muškarca kog su tinejdžeri nasmrt PRETUKLI na Adi!

Hronika

Pretukli ga nasmrt, polivali pivom i ostavili u lokvi krvi! Isplivali detalji iz života beskućnika koji je ubijen na Adi: Godinama je radio u Rusiji k

Hronika

Požar na Adi Ciganliji! Kulja dim, upućen apel vozačima da budu oprezni