MLADIĆI PRETUKLI ČOVEKA NA ADI CIGANLIJI: Bio u delu za nudiste - Evo šta je bio MOTIV napada

Prava drama odigrala se u subotu na Adi Ciganliji, na delu plaže koju koriste nudisti, kada su dvojica mladića napala jednog stranog državljanina.

Kako Telegraf.rs nezvanično saznaje, državljanin Turske D. C. (37) prijavio je policiji da su ga dvojica mladića pretukla, a nakon fizičkog napada su otuđili njegove stvari.

Prema navodima Turčina, on je uživao na nudističkom delu plaže, kada su mu prišla dvojica mladića, koji su potom fizički nasrnula na njega, a zatim su mu, kako tvrdi, oteli torbicu i pobegli.

D. C. navodi da je u torbici držao novac i dokumenta.

Policija sprovodi istragu i intenzivno traga za počiniocima.

Autor: Iva Besarabić