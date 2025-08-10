AKTUELNO

Hronika

PUNIM GASOM ULETEO NA ŠETALIŠTE U ČAČKU Ostavio tragove kočenja za sobom, za dlaku izbegnuta tragedija!

Izvor: RINA, Foto: RINA ||

Neverovatna scena odigrala se tokom jutarnjih sati u centru Čačka, kada je vozač automobila marke "golf" iz za sada nepoznatih razloga izgubio kontrolu nad vozilom.

Krećući se iz pravca ulice Vojvode Stepe ka centru Čačka, vozač je ušao na gradsko šetalište i zaustavio se tek kod ulaznih vrata pošte.

Foto: RINA

– Ostavio je tragove kočenja, naišao na veliki ivičnjak, udario automobilom i očigledno probio karter, jer je ulje bilo svuda po behatonu. Prosto je neverovatno, na svu sreću izbegao je da udari u spomenik Vojvode Stepe i sačuva živu glavu – ispričao je jedan od očevidaca za agenciju RINA.

Foto: RINA

Na lice mesta odmah su izašle sve nadležne ekipe, kao i pripadnici saobraćajne policije koji su obavili uviđaj i utvrdili identitet vozača.

Svi detalji ovog nesvakidašnjeg događaja biće poznati nakon istrage.

Autor: S.M.

