NOĆNA MORA U PARKU: Dečak (16) kaže da je IZBODEN bez ikakvog razloga – POLICIJA SUMNJA U NJEGOVE REČI!

U Dečiju kliniku u Tiršovoj sinoć oko 22 sata primljen je šesnaestogodišnji D. B. sa ubodnom ranom na nozi.

Kako je dečak ispričao lekarima i policiji, napadnut je dok se navodno šetao Japanskim parkom na Miljakovcu, kada su mu prišla dvojica nepoznatih mladića, a jedan ga je iz čista mira ubo nožem.

O slučaju su odmah obavešteni policija, tužilaštvo i Centar za socijalni rad, međutim, kako "Telegraf.rs" saznaje, izvor blizak istrazi navodi da postoje sumnje u verodostojnost izjave povređenog mladića.

– Dečak tvrdi da nije poznavao napadače, niti da je prethodno došlo do bilo kakvog sukoba. Međutim, odbija dalju saradnju sa policijom, što dodatno otežava istragu – rekao je izvor.

D. B. je u stabilnom stanju, a inspektori proveravaju sve okolnosti. Istraga je u toku, ali sumnja se da povreda nije nastala na način koji je dečak naveo.

Inače, samo dan ranije, dvojica maloletnika (16 i 17 godina) napadnuti su u Orlovskom naselju u Mirijevu. Oni su zadobili ubodne rane i teške povrede nakon što su, prema njihovim rečima, odbili da daju novac trojici napadača.

Policija nastavlja sa istragom oba slučaja i utvrđuje da li postoji povezanost između njih.

Autor: Dalibor Stankov