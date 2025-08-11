Ubijen muškarac na jugu Srbije: Potraga za ubicom

U selu Žur kod Prizrena, u subotu oko 21.20 časova, došlo je do smrtonosnog napada nožem u kojem je stradao muškarac H. Š.

Ubistvo se dogodilo iz, za sada, nerazjašnjenih razloga, a veruje se da je svemu prethodio verbalni sukob. Situacija je eskalirala pri čemu je napadač izvadio nož i naneo H. Š. smrtonosne povrede.

Tzv. kosovska policija primila dojavu da je muškarac sa teškim povredama prebačen u Regionalnu bolnicu u Prizrenu, gde je, uprkos naporima lekara, preminuo.

Odmah po prijavi, policijske patrole su upućene na lice mesta radi identifikacije i hapšenja osumnjičenog, a nož nije pronađen na licu mesta.

Portparol policije u ovom gradu, Šaćir Bitići, saopštio je da je povređeni zbog ozbiljnosti povreda hitno transportovan u Univerzitetski kliničko-kirurški centar u Prištini, gde je podlegao povredama.

Prema prikupljenim informacijama, počinilac je identifikovan, ali se trenutno nalazi u bekstvu.

Policija i dalje pretražuje teren, dok je o događaju obavešten nadležni tužilac koji sprovodi dalje pravne procedure.

