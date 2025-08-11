SKORO 32.000 VOZAČA UHVAĆENO U PREKORAČENJU BRZINE ZA SEDAM DANA: U međunarodnoj akciji ROADPOL zaustavljen i vozač 'audija' koji je vozio 226 na sat

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave saobraćajne policije, otkrili su 31.819 prekršaja prekoračenja brzine tokom međunarodne akcije pojačane kontrole saobraćaja koja je sprovedena u periodu od 4. do 10. avgusta, saopštilo je Ministarstvo unutrašnjih poslova.

Akcija je istovremeno sprovedena u 34 evropske zemlje članice ROADPOL-a (evropske mreže saobraćajnih policija), a fokus je bio na identifikovanju i sankcionisanju vozača koji upravljaju vozilom brzinom većom od dozvoljene.

Posebna pažnja bila je usmerena na zone pešačkih prelaza, gde je sankcionisano čak 3.443 vozača, dok je zabeleženo i 7.477 drugih saobraćajnih prekršaja.

Najdrastičniji slučaj zabeležen je na moto-putu od Beograda ka Šimanovcima, gde je četrdesetjednogodišnji vozač „audija“ presretačem zaustavljen zbog vožnje brzinom od 225,9 kilometara na čas, na deonici gde je ograničenje 100 km/h. Protiv njega je podneta prekršajna prijava zbog nasilničke vožnje.

Iz Ministarstva unutrašnjih poslova ponovo upozoravaju da je neprilagođena brzina jedan od najčešćih uzroka saobraćajnih nezgoda sa smrtnim ishodom, budući da se skoro polovina svih nesreća sa poginulima događa upravo zbog nepoštovanja ograničenja brzine.

Autor: Iva Besarabić