TUGA! Ovo je Ivan (32) koji se utopio u Kolubari: Nije imao nikoga, kuća ostala prazna

I. V. (32) iz Vračevića kod Lajkovca, utopio se u Kolubari juče, a njegovo telo su našli pecaroši.



Policiji u Lajkovcu je juče oko 18.45 časova stigla prijava da se, u tom trenutku, nepoznati mladić utopio u Kolubari, u mestu Strmovo. Oni su odmah sa ekipom Vatrogasno-spasilačke jedinice Lajkovac, izašla na teren sa dva vatrogasca-spasioca koji su izvukli telo mladića koje je zatim poslato na obdukciju.



- Mladić je bio sam kada se sve dogodilo. Priča se da su pecaroši videli kako pluta rekom. Odmah su zvali policiju i Hitnu pomoć i pokušali su da ga oni izvuku, ali nisu uspeli, pa su to uradili vatrogasci-spasioci. Tokom uviđaja nedaleko od mesta gde su ga pecaroši videli, policija je pronašla automobil, što znači da je verovatno bio sam - kažu za Kurir komšije i dodaju:

- Za sada nije poznato kako i kada je došlo do utapanja, s obzirom na to da ga niko od meštana nije video. Taj deo reke Kolubare je miran, nema brzaka, ali ima virova. Možda je ušao da se rashladi, pa ga je vir povukao. Znao je da pliva.

Prema rečima meštana, kuća porodice Ivana Vasiljevića je nakon tragedije ostala prazna.

- Tužno je ovo što se desilo. Pokušavam da nađem reči za ovu tugu, ali mi nešto ne ide. Ivanov otac je prošle godine preminuo dok je sedeo u fotelji u dnevnom boravku, a baba i deda su mi odavno umrlo. Godinu dana je živeo sam, a sada ni njega nema - objašnjavaju sagovornici pomenutih medija:

- Ivanov deda u ono vreme radio je na brodu, sećam se, imali su prvi u selui mehanizaciju za poljoprivredu. Bili su imućni, ali se onda to u nekom periodu promenilo, pa su tako da kažem, životarili poslednjih godina.

Istraga povodom ove tragedije je i dalje u toku.

Autor: D.B.