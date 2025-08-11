AKTUELNO

Hronika

HOROR U NIŠU! Tinejdžer pao sa 4. sprata zgrade! BORE MU SE ZA ŽIVOT

Izvor: Kurir, Foto: Tanjug/Rade Prelić ||

Tinejdžer star 17 godina iz Niša zadobio je višestruke teške povrede nakon što je u subotu pao sa četvrtog sprata zgrade u Ulici Jovana Ristića. On je prevezen hitno u Univerzitetski klinički centar u nišu gde je operisan, dok je o padu mladića obaveštena i policija.

- Pacijent je primljen u subotu sa teškim politraumama unutrašnjih organa i koštano-zglobnog sistema. Odmah je operisan, nakon čega je hospitalizovan u jedinici intenzivnog lečenja Klinike za anesteziju i intenzivnu terapiju. Nalazi se na mehaničkoj ventilaciji pod stalnim nadzorom lekara i medicinskog osoblja - rečeno je u UKC Niš.

U Niškoj policiji kažu da su obavešteni o slučaju i da su odmah izašli na lice mesta.

- Prijavljen je pad sa 4 sprata mladića starog 17 godina koji je zbrinut u UKC Niš. Policija je odmah izašla na lice mesta, nisu utvrđene nikakve sumnjive okolnosti - kažu u niškoj policiji.

Autor: D.B.

#Dete

#Horor

#Nis

#tinejdžer

#zgrada

#Život

POVEZANE VESTI

Hronika

Dečak pao sa 8. sprata zgrade na Čukarici! Nesreći prethodila opasna igra tinejdžera?

Hronika

HOROR U RAKOVICI: Muškarac pao sa 4. sprata zgrade na Vidikovačkom vencu

Hronika

TUGA! Preminuo dečak koji je pao četvrtog sprata u Somboru - Borio se za život 2 nedelje

Hronika

DEČAK PAO SA 4. SPRATA U SOMBORU: U kritičnom stanju transportovan u zdravstveni centar

Region

Tinejdžer pao sa šestog sprata i poginuo: Tragedija u Budvi

Ostali sportovi

JEZIV PRIZOR! NEZAPAMĆENI HOROR NA UNIVERZIJADI: Gimnastičar pao sa sprave na glavu i završio u komi (VIDEO)