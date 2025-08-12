AKTUELNO

POTUKLE SE DEVOJČICE, MAJKE DOHVATILE NOŽEVE I KRENULE U NAPAD: Potpuni haos u centru Požarevca, intervenisala policija

Izvor: Pink.rs/Srbija Danas, Foto: Pink.rs, Tanjug, Pixabay.com ||

Sinoć je u samom centru Požarevca došlo do incidenta koji je šokirao prolaznike.

Prema nezvaničnim informacijama, sukob su započele dve devojčice, a situacija je ubrzo eskalirala kada su u obračun uletele i njihove majke.

Očevici tvrde da je verbalna rasprava prerasla u fizički obračun, a kulminacija se dogodila kada su, navodno, obe žene potegle noževe i napale jedna drugu.

Policija je, prema istim izvorima, brzo reagovala i sprečila dalju tragediju.

Zvaničnih informacija o povređenima za sada nema, a istraga je u toku.

Autor: Iva Besarabić

