POTUKLE SE DEVOJČICE, MAJKE DOHVATILE NOŽEVE I KRENULE U NAPAD: Potpuni haos u centru Požarevca, intervenisala policija

Sinoć je u samom centru Požarevca došlo do incidenta koji je šokirao prolaznike.

Prema nezvaničnim informacijama, sukob su započele dve devojčice, a situacija je ubrzo eskalirala kada su u obračun uletele i njihove majke.

Očevici tvrde da je verbalna rasprava prerasla u fizički obračun, a kulminacija se dogodila kada su, navodno, obe žene potegle noževe i napale jedna drugu.

Policija je, prema istim izvorima, brzo reagovala i sprečila dalju tragediju.

Zvaničnih informacija o povređenima za sada nema, a istraga je u toku.

Autor: Iva Besarabić