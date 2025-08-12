AKTUELNO

Hronika

TEŠKA NESREĆA KOD UMKE: Poginula devojka - Prešla u suprotan smer i sudarila se sa automobilom

Izvor: Pink.rs/Informer, Foto: E-Stock/nataša rajaković ||

Devojka K. J. (25), poginula je u saobraćajnoj nesreći koja se dogodila kada se automobilom kojim je upravljala marke "lančija" sudarila sa automobilom marke "golf" kojim je upravljao N.R. (23).

Kako Informer nezvanično saznaje, tragedija se dogodila u nedelju oko 20 sati u beogradskom prigradskom naselju Umka, a nesrećna devojka preminula je na reanimaciji u Urgentnom centru, dok je vozač "golfa" zadobio lakše telesne povrede.

- Saobraćajna nesreća se dogodila, kada su se, kako se sumnja, direktno sudarila dva vozila. K.J. je vozila automobil iz Umke ka Beogradu i sumnja se da je iz nepoznatog razloga prešla u traku namenjenu za suprotni smer i direktno udarila u "golf" koji joj je dolazio u susret - objasnio je jedan od prijatelja nastradale devojke.

Prema njegovim rečima K.J. je prilikom sudara zadobila teške telesne povrede.

- Prevezena je u Urgentni centar na reanimaciju ali su nažalost nakon nekoliko sati nakon prijema lekari konstatovali smrt - rekao je naš sagovornik.

Autor: Iva Besarabić

#Devojka

#Informer

#Sudar

#Tragedija

#Umka

#udes

POVEZANE VESTI

Hronika

TEŠKA SAOBRAĆAJNA NESREĆA KOD LOZNICE! Sleteli sa puta, mladić (21) POGINUO, TELO NAŠLI ISPOD AUTOMOBILA!

Hronika

Suvozač poginuo, vozač teško povređen - Stravična saobraćajna nezgoda kod Knjaževca

Hronika

TINEJDŽERKA SA PROBNOM DOZVOLOM PRETICALA KOLONU, PA SE ZAKUCALA U BAJKERA?! Detalji nesreće kod Ratkova, motociklista podlegao povredama (FOTO)

Hronika

'BAJKER SE ZAKUCAO U BETONSKI ZID, DEVOJKA LETELA 30 METARA' Jezivi detalji stravične saobraćajne nesreće kod Topole

Region

SUDARILI SE KAMION I DVA AUTOMOBILA Teška nesreća kod Nikšića: Jedna osoba poginula

Hronika

TEŠKA NESREĆA KOD SJENICE Četiri osobe povređene, maloletnica zbog povreda vratnog pršljena završila u KC Beograd